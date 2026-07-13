Inspeccions en fonts de Manresa i barris contra la proliferació del mosquit tigre
L’Ajuntament demana la col·laboració ciutadana en aquesta campanya, ja que només el 20% dels possibles punts de cria es troben en espais públics
Manresa controlarà de forma «exhaustiva» les fonts de la ciutat per tal de detectar punts favorables per a la proliferació del mosquit tigre. I s’han realitzat inspeccions en diversos barris perifèrics de la ciutat per detectar punts de risc i distribuir informació als veïns i veïnes dels barris.
A banda d’això, s’han col·locat cartells al Cementiri municipal demanant als usuaris que no es posin flors amb aigua a l’exterior dels nínxols fins a finals d’octubre.
Amb l’objectiu d’eliminar els punts de cria de mosquits i reduir els riscos per a la salut de les persones s’apliquen a Manresa tot de mesures en aquest sentit.
El mosquit tigre, identificable per les seves característiques ratlles blanques al cap, cos i potes, és originari del sud-est asiàtic i va ser detectat per primer cop a Catalunya l’estiu de 2004. La seva presència és molt molesta a causa del gran nombre de picades que provoquen els exemplars femella i la seva capacitat de transmetre malalties com el Chikungunya, el dengue i el Zika.
Col·laboració ciutadana
Les autoritats recorden la importància de la col·laboració ciutadana en aquesta campanya, ja que només el 20% dels possibles punts de cria es troben en espais públics. És crucial que cada ciutadà prengui precaucions a casa seva per prevenir la presència del mosquit.
Entre les mesures preventives, es recomana buidar regularment qualsevol recipient que pugui acumular aigua, com ara plats sota els testos, joguines al jardí o piscines de plàstic, així com tapar amb tela mosquitera els safareigs i basses petites. També és important eliminar l’aigua dels llocs on es detectin larves i prendre mesures per evitar les picades, com instal·lar teles mosquiteres a les finestres i dur roba de màniga llarga.
En cas de picades, es recomana rentar i desinfectar bé la zona i, si les molèsties persisteixen, consultar amb un metge per rebre el tractament adequat. Amb l’objectiu d’eliminar els punts de cria de mosquits i reduir els riscos per a la salut de les persones, es monitoritzarà l’estat de les fonts per identificar possibles àrees de proliferació de mosquits. Així mateix s’han realitzat inspeccions en diversos barris perifèrics de la ciutat per detectar punts de risc i distribuir informació als veïns i veïnes dels barris. També, i com en anys anteriors, s’han col·locat cartells al Cementiri municipal demanant als usuaris que no es posin flors amb aigua a l’exterior dels nínxols fins a finals d’octubre.
L’Ajuntament de Manresa ha iniciat, un any més, la campanya de prevenció i informació destinada a controlar la presència del mosquit tigre a la ciutat durant l’estiu. Amb el clar objectiu d’eliminar punts de cria i minimitzar els riscos per a la salut pública, el consistori, a través de la regidoria de Salut, porta a terme diferents accions en diversos fronts.
Una de les iniciatives més destacades és el repartiment de tríptics informatius (editats per la Generalitat en col·laboració de diversos Ajuntaments i Consell Comarcals). Aquesta feina informativa la realitzen dos agents cívics i s’ha posat èmfasi en aquelles zones de la ciutat on per la tipologia d’immobles és més probable la proliferació del mosquit tigre.
A més, es realitzarà un control i seguiment exhaustiu de les fonts de Manresa per tal de detectar punts favorables per a la proliferació del mosquit. També es preveu informar els usuaris del cementiri municipal perquè, fins a finals d’octubre, evitin col·locar flors amb aigua a l’exterior dels nínxols, evitant així la creació de nous focus de cria.
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