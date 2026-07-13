El judici a Vergés, Argimon i l'excúpula de Salut per la vacunació de policies durant la covid-19 el presideix un manresà d'adopció: el jutge José Manuel del Amo
Del Amo ha presidit judicis mediàtics a l'Audiència provincial, com el casos Neymar i Shakira
El judici pel retard en les vacunacions dels agents dels cossos policials espanyols que se celebra des de finals de juny a l’Audiència de Barcelona té alguns lligams amb la Catalunya Central. A banda del fet que una de les imputades és la igualadina Alba Vergés, exconsellera de Salut, qui presideix el Tribunal que la jutja és un manresà d'adopció, el magistrat José Manuel del Amo.
La trajectòria professional i personal de José Manuel del Amo Sánchez està profundament lligada a la Catalunya central, on va passar de ser un funcionari judicial nouvingut de Madrid a convertir-se en un dels magistrats més coneguts del territori, guanyador, a més, de reconeixements per la seva defensa del català a la justícia.
En el cas d'aquest judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de tres excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya, del Amo ha tornat a tenir alguna intervenció destacada. A la vista, que s'allargarà fins al 15 de juliol, l'exconseller Argimon es va oferir a acabar la seva declaració en castellà perquè el traductor no se'n sortia, però el magistrat li va dir que seguís en català, perquè "és un dret, reconegut per l'Estatut", i, en tot cas, ha de ser "l'Administració de justícia qui ha de posar els mitjans".
Nascut i format jurídicament a Madrid, del Amo va aterrar a Catalunya a mitjan anys vuitanta. La seva primera destinació va ser precisament a Manresa, on va exercir com a secretari judicial. Després de dotze anys a les oficines judicials, va decidir opositar a la judicatura. L'any 1999, un cop aprovades les oposicions, va prendre possessió del seu primer destí com a jutge titular: el jutjat de Berga. Al Berguedà hi va exercir durant quatre anys, una etapa clau on va començar a redactar sentències directament en català.
L'any 2003, amb el seu ascens a la categoria de magistrat, va tancar l'etapa a Berga per tornar a la capital del Bages. Es va convertir en el titular del Jutjat d'Instrucció i Primera Instància número 1 de Manresa. Després de 14 anys consecutius com a magistrat d'instrucció a la ciutat, i de convertir-se en jutge degà de Manresa, l'any 2017 va deixar la capital del Bages per incorporar-se a l'Audiència Provincial de Barcelona, tancant més de dues dècades de servei directe a la Catalunya central. Abans, el Consell de l'Advocacia Catalana li va atorgar el premi Agustí Juandó i Royo pel seu compromís actiu amb l'ús del català a la justícia des del seu jutjat a Manresa.
Casos mediàtics
La titularitat d'una de les sales de l'Audiència de Barcelona li ha permès a del Amo presidir judicis dels anomenats mediàtics. A banda del present, per la càrrega política que suposa el judici a dos exconsellers de la Generalitat, del Amo ha presidit dos dels judicis més famosos i mediàtics a escala internacional que s'han celebrat a l'Audiència de Barcelona.
L'octubre de 2022, va ser el president del tribunal encarregat de jutjar el futbolista Neymar Jr., els seus pares, i els expresidents del FC Barcelona, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, pels presumptes delictes d'estafa i corrupció entre particulars en el fitxatge del jugador des del Santos l'any 2013. Un cas en el qual del Amo es va fer molt viral als mitjans de comunicació pel seu estil distès i empàtic, parlant fins i tot de futbol amb el jugador. El cas va acabar amb l'absolució de tots els acusats després que la Fiscalia retirés els càrrecs en l'últim moment.
L'altre va ser un any més tard, el novembre de 2023, quan va presidir el tribunal que havia de jutjar la cantant colombiana Shakira per una presumpta evasió fiscal de 14,5 milions d'euros. Tot i la immensa expectació mundial, el judici va durar amb prou feines deu minuts, perquè es va arribar a una conformitat.
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