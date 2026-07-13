L’Escola de Postgrau d’UManresa tanca el curs 25-26 havent format i especialitzat més de 3.600 persones
143 persones titulades en màsters, postgraus i títols d’expert van assistir a l’acte, que enguany ha apadrinat la neurocientífica i docent d’UManresa Beatriz Fagundo Morales
Regió7
L’Escola de Postgrau d’UManresa ha format, aquest curs, 3.631 persones en màsters propis, postgraus i títols d’expert, programes d’acreditació, formació per a empreses i cursos de curta durada dels àmbits de salut i d’empresa.
A aquestes xifres cal sumar-hi la formació especialitzada que imparteix el CIFE, el Centre d’Innovació i Formació en Educació, que ha format 694 persones, i els 58 alumnes dels tres màsters universitaris oficials que imparteix la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa. Tot plegat suma més de 4.000 persones formades i especialitzades aprofitant els àmbits d’expertesa d’UManresa: salut, empresa i educació.
El gruix de l’oferta formativa que s’imparteix des de l’Escola de Postgrau és de l’àmbit de les ciències de la salut. En aquest àmbit s’han impartit 90 formacions que any rere any es van adaptant per donar resposta a les necessitats formatives dels professionals.
Quatre nous programes
De cara al curs vinent, l’Escola de Postgrau en Salut afegirà quatre nous programes a l’oferta actual, tres dels quals volen donar resposta a la demanda en l’àmbit de la salut mental. Es tracta dels postgraus i títols d’expert en Art, Cultura i Salut Mental, en Activitat Física i Salut Mental i en Alimentació i Salut Mental, que en tots tres casos s’imparteixen en col·laboració entre UManresa, la Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC i la Fundació d’Estudis Superiors de Salut. L’oferta en aquest àmbit també incorpora un nou Postgrau en Psicooncologia.
D’altra banda, algunes de les formacions que fins ara eren de postgrau fan un pas més i passen a ser màsters. És el cas del Màster en Infermeria Gestora de la Unitat de Sinologia i Patologia Mamària i del Màster en Readaptació de Lesions Esportives.
Les novetats en la formació de l’àmbit d’empresa també responen a la demanda i a les necessitats dels professionals d’aquest àmbit. En aquest sentit, la principal novetat és un nou Postgrau en Relacions Laborals i Gestió de Persones, que reforçarà la formació en l’àmbit laboral, però també en polítiques de gestió del talent que impulsin la transformació organitzativa i la continuïtat del títol Chief Future Officer: dissenyant el futur de l’empresa, després d’una primera edició que ha format professionals del món de l’empresa en la capacitat d’anticipar-se per mantenir la seva competitivitat.
Prop de 500 persones van assistir a la cerimònia de postgraduació de l’Escola de Postgrau de Manresa. L’acte va aplegar l’estudiantat que ha completat formacions de màster, postgrau i títols d’expert, així com l’alumnat dels tres màsters universitaris oficials que imparteix l’Escola de Postgrau. En total, hi van assistir 143 persones titulades i els seus acompanyats. La padrina de la promoció ha estat la neurocientífica Beatriz Fagundo Morales. L’acte va ser presentat pel periodista Iu Forn i amenitzat musicalment pel cantant Salva Racero.
Transformació constant
En la lliçó de comiat, Beatriz Fagundo va adreçar un missatge clar als assistents: no estem condemnats a ser sempre la mateixa persona. Segons aquesta neurocientífica, un dels millors descobriments que ha fet al llarg de la seva trajectòria és entendre que el cervell acaba canviant la manera com les persones entenen el món i que «allò que som avui no defineix com serem en el futur». El cervell, va dir, canvia sempre: «quan aprenem, quan mantenim una conversa, quan ens confrontem amb noves idees, quan vivim experiències o quan ens atrevim a fer alguna cosa per primera vegada». Per això, va dir, no hem de ser fidels a la persona que creiem que hem de ser, perquè l’aprenentatge ens fa canviar. Per tot plegat, Fagundo va convidar tots els nous titulats a estar oberts «a deixar-se transformar perquè quan arribem al futur no serem la mateixa persona que som avui». «Estem inacabats i això no és un defecte de disseny, és un dels regals més grans que ens ha fet la biologia», va dir, i va reblar la seva lliçó afirmant que «encara no sou qui sereu».
Durant l’acte també van intervenir alguns dels coordinadors dels programes formatius. Rémi Gontié ho va fer en nom dels coordinadors dels màsters universitaris i va agrair a l’estudiantat que hagués escollit UManresa per formar-se. També els va convidar a descansar per iniciar, més endavant, una nova etapa plena de satisfaccions i encerts. Pep Mora va parlar en nom dels coordinadors dels màsters propis, postgraus i títols d’expert i es va referir a les diferents motivacions de les persones que decideixen formar-se perquè això, a banda de l’actualització professional que representa, permet descobrir noves perspectives, apartar-se del dia a dia de la feina, prendre distància i centrar l’atenció en si el que estem fent va en la bona direcció. Aquesta, va dir, és la diferència entre fer feina i fer la feina ben feta.
L’acte es va completar amb la intervenció de dues de les persones que han fet formació a UManresa: Cristina Patricia Rodrigo i Fàtima Herbal. Totes dues van agrair el suport de les famílies i de l’entorn durant tot aquest període formatiu i van posar de relleu la voluntat de totes les persones de continuar creixent, posant en valor la qualitat dels docents, professionals experts que permeten connectar el coneixement amb la pràctica. També van valorar molt positivament la proximitat d’un professorat sempre accessible i disposat a ajudar, així com tota la feina de suport que fan les persones que treballen a l’Escola de Postgrau.
La cloenda va anar a càrrec de la degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, Mireia Torralba, que va afirmar que l’activitat de l’Escola de Postgrau és una mostra que «l’aprenentatge no té principi ni final» i va posar en valor «l’extraordinària actitud» de tot l’estudiantat per no conformar-se amb el camí fàcil i per decidir-se per una opció que requereix disciplina, sacrifici i determinació.
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