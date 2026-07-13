Quin poble consumeix menys aigua per habitant i quin més? Aquestes són les dades d'Aigües de Manresa
Durant l’any passat Aigües de Manresa va tractar 28,9 milions de litres cada dia que distribueix per una xarxa de 1.300 quilòmetres. La mitjana de consum domèstic d'aigua es va situar en 106 litres per habitant i dia
El consum mitjà d’aigua d’una llar de les poblacions servides per Aigües de Manresa és de 106 litres per habitant i dia. Per municipis, qui més consumeix és Castellnou de Bages amb 120,09 litres, mentre que per la cua hi ha Santa Maria d’Oló amb 78,14. Són algunes de les dades que es recull a la memòria anual 2025 que ha publicat recentment Aigües de Manresa. Aleshores servia aigua potable a 18 municipis i a una població de més de 137.400 habitants.
Cada dia l’empresa pública tracta 28,9 milions de litres d’aigua que distribueix a través d’una xarxa que fa 1.394 quilòmetres. Manresa és, lògicament, la que té més quilòmetres: una mica més de 300 quilòmetres. Compta amb 128 dipòsits d’emmagatzematge.
La xarxa de clavegueram no es queda curta. Fa una mica menys de 400 quilòmetres entre, en aquest cas, els set municipis on es fa càrrec de la seva gestió. A Manresa arriba als 190 quilòmetres. Durant el 2024 es van depurar cada dia 32,4 milions de litres d’aigua. Són els que es tracten a la vintena d’estacions depuradores en servei, entre les quals la de Manresa-Sant Joan de Vilatorrada que l’any passat va complir 40 anys. Netegen les aigües residuals per abocar-les novament al riu. De la matèria orgànica que s’extreu en surt fang que s’utilitza per a l’agricultura. Se’n van produir 34 tones diàriament.
Més xifres: Aigües de Manresa té una plantilla de 245 persones, de les quals un 33,5% són dones; va tancar el 2025 amb 69.880 abonats; i l’any passat va tenir una xifra de negocis de prop de 27 milions.
Nou escenari i canvi climàtic
Són dades recollides a la memòria del 2025, any que ha culminat l’aplicació del pla estratègic de la companyia dels darrers cinc anys, que s’ha executat en un 79%. Ja s’està elaborant l’estratègia per als pròxims 5 anys que s’estructuraran en tres eixos: l’ambiental, el social i la governança.
Aigües de Manresa també es prepara per a un escenari de futur diferent del que s’ha conegut fins ara a conseqüència del canvi climàtic. La cap de qualitat, control sanitari i tractament d’Aigües de Manresa, Eva Corbella, ho resumeix: «tindràs menys quantitat d’aigua, més concentracions de sals, més matèria orgànica i situacions d’inundacions. El canvi climàtic generarà més riscos respecte a la qualitat de l’aigua prepotable i, per tant, caldran tractaments més intensius».
És un nou escenari al qual caldrà fer front, explica, igual que la detecció de compostos emergents a l’aigua com restes de medicaments o bé microplàstics. A la depuradora de Manresa ja s’estudia la presència de microplàstics a les aigües residuals.
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