La residència La Parada d’Ampans celebra amb èxit de participants dues jornades de portes obertes
Els visitants van poder descobrir els diferents espais del nou equipament
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Regió7
Manresa
La residència La Parada d’Ampans va celebrar amb èxit dues jornades de portes obertes. Durant aquestes dues jornades, els visitants van poder visitar els diferents espais de La Parada i descobrir un projecte innovador que integra habitatge, formació i oportunitats de treball, amb l’objectiu de donar resposta a necessitats socials vinculades a l’autonomia, la inclusió i la qualitat de vida de les persones amb discapacita. La Parada s’ha concebut com un entorn connectat amb el territori, que combina espais residencials, aules de formació i el restaurant Divers.