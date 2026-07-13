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Xoc aparatós entre un cotxe i un autocar a la confluència de la Muralla del Carme de Manresa amb la carretera de Vic

L'accident ha tingut lloc aquest dilluns al vespre entre un vehicle que baixava i un bus que pujava

El cotxe s'ha estampat amb un lateral davanter del bus i el conductor ha dit que no ha vist la senyalització

El bus que fa el servei directe a Barcelona des de Manresa i el vehicle que hi ha xocat a la grua per endur-se'l

El bus que fa el servei directe a Barcelona des de Manresa i el vehicle que hi ha xocat a la grua per endur-se'l / Joan Carles Castaño

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

A la confluència de la carretera de Vic de Manresa amb la Muralla del Carme aquest dilluns al vespre hi ha hagut un accident entre un cotxe i un autocar de la companyia Monbus de la línia que fa el trajecte directe a Barcelona. A manca de les dades de la Policia Local, que encara hi treballava, segons fonts presencials, l'autocar anava de pujada per la Muralla per incorporar-se a la carretera de Vic i el cotxe arribava de la Muralla en direcció contrària per continuar avall i s'ha estampat contra el bus perquè no ha fet l'aturada obligada.

El bus ha rebut en un lateral de la part frontal

El bus ha rebut en un lateral de la part frontal / Joan Carles Castaño

Al conductor del cotxe se li ha disparat l'airbag i, quan l'han tret, tenia sang al nas, però no semblava ferit de gravetat. Ha estat atès pel Servei d'Emergències Mèdiques. Una persona que l'ha ajudat a sortir ha explicat a Regió7 que li ha dit que no ha vist la senyalització horitzontal del terra, que fa temps que necessita una repintada, tenint en compte que aquest és un punt crític on es poden ajuntar alhora fins a quatre vehicles anant en direccions diferents.

El bus aturat al punt on ha tingut lloc l'accident

El bus aturat al punt on ha tingut lloc l'accident / Joan Carles Castaño

El cotxe, que ha estat retirat per una grua, ha quedat amb la part frontal totalment xafada i l'autocar de la companyia Monbus també ha patit danys en un lateral del davant.

La carretera de Cardona a la confluència amb la Muralla de Sant Domènec ha quedat tallada en direcció cap a la plaça de Sant Domènec, mentre que, de baixada, hi ha obert el trànsit.

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