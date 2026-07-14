El bus directe Manresa-Barcelona a l’agost multiplica els viatges d’anada i tornada
Per anar a la capital catalana, l’any passat només hi havia 5 trajectes directes els dies feiners, que passen a 39 amb la concessió estrenada enguany; per tornar, de 6 fan el salt a 41
També augmenten els directes de Monistrol de Montserrat i d’Olesa de Montserrat
L’augment de l’oferta de viatges directes en bus de la línia Manresa-Barcelona (e22) per anar i tornar els laborables d’agost és un dels canvis més importants que introduirà el servei en relació amb l’any passat. Per anar de Manresa a Barcelona, segons ha avançat Monbus a Regió7, els trajectes directes passaran de 5 viatges a 39 i, per tornar, de 6 faran el salt a 41.
En el servei d’autobús que connecta Manresa amb Barcelona (que engloba les línies e22, e23 i 530, i que opera Monbus, que va tornar a guanyar la concessió de la Generalitat, estrenada aquest gener), també hi ha una millora de l’oferta dels directes els dies laborables d’agost en la línia e23. De Monistrol de Montserrat a Barcelona passen d’1 trajecte a 13 per anar i de cap directe a 12, per tornar. Pel que fa a Olesa de Montserrat a Barcelona, el salt és de 4 a l’agost de l’any passat a 17 enguany i de 5 a 19 per tornar.
La situació és diferent a la línia 530, la que uneix Manresa i Barcelona amb aturades a Castellgalí, a Sant Vicenç de Castellet, a Monistrol de Montserrat i a Olesa. En aquest cas, d’anada, es perden dos trajectes (de 14 a 12) que només parin a Montserrat i a Olesa entre Manresa i Barcelona, i, per tornar, també. Passen de 13 a 11.
De 24 expedicions a 83
En conjunt, pel que fa al sentit Manresa-Barcelona, l’oferta passa de les 24 expedicions existents l’agost de 2025 a 83 aquest 2026. Les sortides directes des de l'Estació d’Autobusos creixen de les 19 expedicions anteriors fins a les 51 sortides diàries, ampliant, també, de forma significativa les opcions des de les parades intermèdies. En sentit Barcelona-Manresa, també hi ha el mateix creixement.
A Barcelona, les sortides des de Gran Via/Còrsega augmenten de 17 a 52 diàries (37 de les quals corresponen a serveis complets Gran Via–Manresa). Per altra banda, s’incrementa la cobertura de pas tant a la franja de primera hora del matí com a l’última hora de la nit.
Recorregut de la 530
Fonts de Monbus destaquen que la novetat més rellevant pel que fa al recorregut és la nova estructura de la línia 530, que a l’agost afegirà les parades que es van incorporar els laborables i festius el gener de 2026. Són Castellgalí (La Fàbrica, amb una parada diferent per a cada sentit) i Sant Vicenç de Castellet (plaça del Pi, compartida en ambdós sentits). A més a més, s’incorpora la parada del c. Balmes/Pont Gòtic específicament en el sentit Barcelona-Manresa. Es tracta de la parada del pont de Monistrol, on, igual que Can Gomis, per al servei exprés e22 sentit Manresa, si s’ha demanat amb antelació al conductor quan es puja al bus es pot sol·licitar baixar-hi. La parada a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa també s’integra de forma fixa a la graella horària.
L’oferta dels dissabtes, diumenges i festius d’agost mantindrà l’estructura de la resta de l’any. En destaca especialment la continuïtat del servei nocturn.
Per a Monbus, «la millora d’aquest 2026 no és un simple retoc de vacances, sinó una ampliació estructural de la línia».
Tots els horaris es poden consultar en aquest enllaç.
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