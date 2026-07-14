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Crema un altre contenidor d'escombraries a Manresa

El foc ha començat a les 8 del vespre al carrer Major de Manresa

El contenidor cremant entre els carrers Major i Font del Gat

El contenidor cremant entre els carrers Major i Font del Gat / Mireia Prunés

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Eduard Font Badia

Manresa

Manresa ha patit aquesta tarda un nou incendi a un contenidor. Els Bombers han rebut l'avís de l'incendi a les 8 del vespre. El contenidor estava en flames davant del carrer Major del Poble Nou, ja tocant el carrer Font del Gat.

Una dotació dels Bombers l'ha pogut apagar sense problemes, i aquest cop no s'ha hagut de lamentar que el foc es propagués a altres contenidors, o cotxes, com ha passat altres vegades, en el capítol de crema de contenidors que porta Manresa des de fa uns setmanes. De fet, la darrera vegada ja van cremar un parell de contenidors al mateix lloc, al carrer Major, i van afectar també la porta d'una casa.

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A més a més, aquest cop el contenidor ha estat desplaçat del seu lloc original.

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