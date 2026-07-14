La CUP-Fem Manresa reclama al govern que "rectifiqui" i retiri l'asfalt de la plaça Neus Català
La candidatura també defensa que l’Ajuntament es comprometi formalment a renunciar a l’ús integral de paviments asfàltics en futures reurbanitzacions de zones de vianants
Regió7
Les últimes setmanes, l’asfaltatge integral de la plaça Neus Català i Pallejà en el marc de la reurbanització del carrer Guimerà ha generat polèmica. I aquest dijous, la CUP-Fem Manresa portarà al ple municipal una moció per reclamar a l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem que "rectifiqui".
“Manresa afronta estius cada vegada més llargs i càlids, i crear un imant de calor asfaltant completament una plaça al centre de la ciutat no ajudarà en absolut”, assenyalen des del grup municipal. Amb el text que es votarà al ple, la candidatura reclama retirar asfalt de la plaça Neus Català i limitar-lo a l’espai estrictament imprescindible, i demana compromisos per evitar futurs asfaltatges integrals en reurbanitzacions de zones de vianants.
Des de la CUP-Fem Manresa, recorden que el projecte del carrer Guimerà es presenta oficialment com un futur eix arbrat i de vianants que pugui actuar com a refugi climàtic a l’estiu. “Asfaltar
íntegrament la plaça que fa de porta nord d’aquest eix contradiu directament els objectius del projecte”, assenyala la candidatura. A la vegada, pel grup municipal, l’asfaltatge integral de la plaça també és un problema a escala simbòlica. “Neus Català i Pallejà, militant comunista i antifeixista, deportada i supervivent del camp de concentració nazi de Ravensbrück, és una referent de la memòria democràtica del nostre país i de la dignitat de les dones que van combatre el feixisme”, assenyalen. “La plaça que porta el seu nom hauria de ser un espai viu, amable i acollidor, i no un desert d’asfalt”.
Al darrer ple municipal, el govern va justificar l’asfaltatge de la plaça Neus Català per criteris de seguretat i funcionalitat viària, ja que es garanteix un paviment més resistent en un punt de pas d’autobusos i vehicles d’emergència. “Entenem l’argument, però pensem que en cap cas obliga a estendre l’asfalt a la totalitat de la plaça”, declaren des de la CUP-Fem Manresa.
Demanen participació ciutadana
Per això, en la moció presentada per la candidatura, s’insta el govern municipal a redactar, en màxim sis mesos, un projecte per reurbanitzar la plaça Neus Català, limitant el paviment asfàltic a l’espai estrictament imprescindible pel pas del transport públic i dels serveis d’emergència, i transformant la resta de la superfície, donant més rellevància als sòls permeables i al verd. Prèviament a redactar el projecte, es proposa obrir un procés participatiu amb el veïnat, el teixit comercial i les entitats de l’entorn per definir conjuntament els usos i el disseny del nou espai, fent un retorn públic que expliciti com s’incorporen les aportacions al projecte definitiu.
Amb els acords recollits a la moció, també s’estableix que l’Ajuntament de Manresa renunciï formalment a l’ús integral de paviments durs, asfàltics i impermeables en les futures reformes, reurbanitzacions o creacions de places i zones de vianants de la ciutat, i que es comprometi a prioritzar-hi els paviments permeables i drenants, el sòl natural, l’arbrat i les solucions basades en la natura. En últim lloc, també es demana que, en el termini de màxim dos mesos, es presenti al ple un informe que detalli el cost de l’asfaltatge executat a la plaça Neus Català i Pallejà, els informes tècnics i el procediment de decisió que van conduir la darrera actuació, i l’estimació del cost de la reversió que es proposi.
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