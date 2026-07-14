Dos detinguts a Manresa acusats d'explotar sexualment dones vulnerables de Sud-Amèrica
En total, hi ha 15 persones detingudes a les províncies de Barcelona i Tarragona com a membrs d'una organització criminal de caràcter internacional dedicada, presumptament, al tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual
La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal de caràcter internacional dedicada, presumptament, al tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, prostitució coactiva, afavoriment de la immigració il·legal i delictes contra la salut pública. En total, hi ha 15 persones detingudes a les províncies de Barcelona i Tarragona, dues de les quals a Manresa. Les víctimes eren captades al seu país d'origen mitjançant falses ofertes de feina com a cuidadores de persones grans i, un cop arribaven a Espanya, eren obligades a exercir la prostitució per saldar deutes imposats per la xarxa. L'organització utilitzava les xarxes socials, aplicacions de missatgeria i anuncis en pàgines web de contingut sexual per captar les víctimes i gestionar l'activitat il·lícita. En l'operació s'han intervingut 116.720 euros en efectiu, dispositius electrònics, pastilles d'estimulació sexual, substàncies estupefaents i abundant material relacionat amb l'explotació sexual.
La investigació es va iniciar el desembre del 2025 arran de la denúncia presentada per una víctima. Els investigadors van comprovar que l'entramat criminal s'encarregava de tota la logística necessària per facilitar l'arribada de les víctimes al territori espanyol. L'organització comprava els bitllets d'avió, feia reserves hoteleres, contractava assegurances mèdiques i facilitava diners en efectiu. A més, proporcionava instruccions precises sobre com actuar als controls fronterers per aparentar una entrada legal com a turistes. Posteriorment, les víctimes eren traslladades a immobles situats en diverses localitats de Catalunya, on eren obligades a exercir la prostitució per saldar suposats deutes econòmics que arribaven aproximadament als 5.000 euros.
Sis entrades i escorcolls amb 15 detinguts a Catalunya
L'operatiu policial va culminar amb la realització simultània de sis entrades i escorcolls a Catalunya, cinc dels quals en pisos prostíbul on estaven sent explotades sexualment 24 dones. Un d'aquests pisos era a Manresa, on es van fer dues de les detencions. També es van fer entrades a Manlleu, Vic, Vilafranca del Penedès, Terrassa i Tarragona. Entre els efectes intervinguts destaquen 116.720 euros en efectiu, amagats en llocs de difícil accés per als agents, fet que va obligar a trencar diversos objectes, elements del mobiliari i fins i tot part de les parets per poder accedir als amagatalls.
També es van intervenir nombrosos telèfons mòbils de diverses marques i models, tauletes i altres dispositius electrònics presumptament utilitzats per captar víctimes, gestionar els serveis sexuals i mantenir les comunicacions internes de l'organització. Els agents també van localitzar diversa documentació econòmica i comptable, diverses substàncies estupefaents, entre les quals embolcalls i paperines amb pols blanca presumptament cocaïna, així com una bossa amb cabdells de marihuana, comprimits i pastilles d'estimulació sexual, diversos comprovants de pagaments amb datàfon i documentació relacionada amb enviaments de diners a terceres persones. Entre els objectes intervinguts també destaca una arma prohibida consistent en un puny americà amb dispositiu de descàrrega elèctrica incorporat, així com diversa documentació personal i administrativa presumptament utilitzada per l'organització.
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