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Els Mossos busquen un home com a presumpte autor d'una ganivetada en una baralla a Manresa

La víctima va rebre dues punxades i va ser traslladat a l'hospital

Els fets van passar en un bar de la via Sant Ignasi de Manresa

Els fets van passar en un bar de la via Sant Ignasi de Manresa / Arxiu

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra busquen un home com a presumpte autor de dues ganivetades en una baralla a Manresa. Els fets van passar divendres passat a primera hora del matí. Els agents van rebre l'avís a dos quarts de deu que hi havia una persona ferida en un bar de la via Sant Ignasi de la capital del Bages.

Quan van arribar al lloc dels fets, només van trobar la víctima, que presentava dues ferides d'arma blanca, tot i que no perillava la seva vida. Però no hi havia ni rastre de l'autor, que havia fugit del lloc. Es va muntar una recerca amb Mossos i Guàrdia Urbana que, de moment, no ha donat resultat.

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El cas segueix sota investigació, però tot apunta que la baralla va començar per una desavinença en un tema de substàncies estupefaents.

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