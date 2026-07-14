La Festa Major Alternativa de Manresa arriba a la 35a edició reivindicant les lluites obreres
L'organització assegura que malgrat enfrontar-se per quart cop a una celebració sota amenaça judicial mantindrà l'oferta festiva i ideològica pel lleure al centre de la ciutat
Ruben Costa
La 35a Festa Major Alternativa de Manresa s'ha presentat avui a la plaça Puigmercadal, l'escenari històric de la celebració. Amb una bandera presidint la taula dels ponents amb el lema «No hi ha Manresa sense l'alternativa», l'organització ha reivindicat el paper de la Festa Major Alternativa dins la vida cultural de la ciutat i ha denunciat, un any més, les amenaces judicials de propietaris de Cal Jorba, que consideren un nou intent de desplaçar la festa fora del centre.
Durant la presentació de la programació, els organitzadors han assegurat que mantindran la festa al mateix emplaçament i han reclamat el suport de les institucions i dels partits polítics perquè la Festa Major Alternativa pugui continuar desenvolupant-se al centre de la ciutat. També han explicat que la denúncia presentada reclama el trasllat de la Festa Major Alternativa fora del centre urbà. Tot i això, han defensat que ja han aplicat diverses mesures per reduir l'impacte acústic, com la "disminució dels decibels" i la "reorientació dels equips de so" per allunyar-los de la façana de Cal Jorba, unes actuacions que es repetiran enguany.
Homenatge a les treballadores de la Fàbrica Nova
La 35a edició també tindrà un fort component de memòria històrica. Coincidint amb el vuitantè aniversari de la vaga de les treballadores tèxtils de la Fàbrica Nova de 1946, considerada una de les primeres mobilitzacions laborals durant la dictadura franquista, la Festa Major Alternativa retrà homenatge a aquelles dones amb la incorporació d'una nova geganta. La figura, batejada amb el nom de la Sibil·la, representarà una treballadora de la Fàbrica Nova. Amb aquesta iniciativa, els organitzadors volen reivindicar la cultura popular com una expressió viva vinculada a la memòria col·lectiva i a les lluites socials de la ciutat.
La presentació també ha servit per donar a conèixer el cartell de la 35a Festa Major Alternativa, obra de l'il·lustrador Marc Garcés, inspirat en les treballadores de la Fàbrica Nova.
Una programació amb activitats per a tots els públics
La programació començarà el 22 d'agost amb la cercavila del pregó, que recorrerà el Barri Antic fins a la Terraceta de la plaça de la Música, espai que tornarà a concentrar bona part de les activitats fins al 26 d'agost. Durant aquests dies s'hi oferiran tallers, propostes familiars, dansa, glosa, el joc del killer i el concurs de colles, una de les activitats més participatives de la festa.
A partir del 27 d'agost, la Festa Major Alternativa es traslladarà a la plaça Puigmercadal, on se celebraran el sopar popular i els concerts nocturns. El cartell musical inclourà grups com Les Testarudes, Voy al Convoy, Estrany Weys i els artistes locals Riné, Ali White i Vilà, entre d'altres. La cloenda, el 30 d'agost, tornarà a tenir com un dels actes més multitudinaris el tradicional concurs de paelles, que l'any passat va reunir més de mig centenar de colles.
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