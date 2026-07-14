El fiscal demana quatre anys de presó per a quatre nois que van ser detinguts a Manresa amb 24 grams de cocaïna
Es fets van passar el desembre de 2022 darrere del pavelló del Congost
El fiscal demana quatre anys de presó per a quatre joves que van ser detinguts darrere del pavelló del Congost de Manresa. La fiscalia els imputa un delicte contra la salut pública en la modalitat de substàncies que causen un greu perjudici per a la salut, en la madalitat de tràfic de drogues.
Segons l'escrit d'acusacions, la nit del 6 de desembre de 2022, uns agents dels Mossos d'Esquadra van trobar els nois darrere del pavelló, i els van intervenir diferents embolcalls que contenien, en total, 23,76 grams de cocaïna, que a l'època haurien tingut un valor al mercat il·lícit de 1.455,77 euros. A més a més, se'ls va confiscar un tallaungles, dues bàscules elèctriques, i diverses bossetes destinades, presumptament, a preparar les dosis.
A més dels quatre anys de presó, fiscalia demana que se'ls imposi una multa de 4.200 euros. El judici es farà dilluns que ve a la secció 2a de l'Audiència de Barcelona.
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