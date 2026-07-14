El Grup Nacionalista proposa que el futur Nou Congost de Manresa sigui la seu de les seleccions catalanes de bàsquet
Presenta una moció al ple d'aquest dijous perquè s'aprofiti la dobli oportunitat de reforçar el projecte esportiu de la ciutat i del país
Regió7
El Grup Municipal Nacionalista presentarà al proper Ple de l'Ajuntament de Manresa una moció perquè el futur Nou Congost esdevingui la seu esportiva de referència de les seleccions catalanes de bàsquet, tant masculines com femenines. La proposta planteja una doble oportunitat: consolidar Manresa com a capital del bàsquet català i reforçar el camí cap al reconeixement i la normalització de les seleccions catalanes.
La moció parteix de la trajectòria esportiva de Manresa, una ciutat que ha fet del bàsquet un dels seus principals signes d'identitat i que, gràcies als seus clubs, la seva afició i la seva tradició, s'ha convertit en un referent del bàsquet català. En aquest context, el futur Nou Congost representa una oportunitat per disposar d'un equipament capaç d'acollir entrenaments, concentracions, activitats formatives, tornejos i partits de les seleccions catalanes.
Segons Perramon, «convertir Manresa en la casa de les seleccions catalanes contribuiria també a impulsar definitivament el projecte del futur Nou Congost, afavorint la implicació de les diferents administracions i organismes en una infraestructura estratègica no només per a la ciutat, sinó per al conjunt del bàsquet català».
Reconeixement internacional
La moció defensa igualment la necessitat de continuar treballant perquè les seleccions catalanes obtinguin el reconeixement internacional que permeti als esportistes catalans representar oficialment Catalunya en les competicions internacionals. En aquest sentit, el text recorda que Catalunya disposa d'una llarga tradició esportiva i que el bàsquet català ha estat històricament un dels motors d'aquest esport a escala europea.
Segons ha declarat el portaveu del grup proposant: «Moltes de les federacions esportives catalanes compleixen alguns dels principals criteris històrics que els organismes esportius internacionals han tingut en compte per reconèixer federacions nacionals. Entre aquests destaca el fet que diverses federacions catalanes —com la Federació Catalana de Basquetbol— són anteriors a les respectives federacions espanyoles, fet que posa de manifest el seu arrelament històric i la seva trajectòria pròpia».
Per aquest motiu, el nostre grup municipal considera que el principal obstacle perquè les seleccions catalanes puguin competir oficialment no és jurídic ni esportiu, sinó polític: «manca una voluntat ferma per defensar-ne el reconeixement internacional. El panorama esportiu mundial n'ofereix nombrosos exemples, amb nacions sense estat Grup Municipal Nacionalista propi que competeixen oficialment en diverses disciplines, com s'ha pogut veure recentment en el Mundial de futbol».
La proposta també posa en valor la situació geogràfica de Manresa, la seva tradició esportiva i el seu teixit associatiu, factors que la converteixen en una candidata idònia per esdevenir la seu estable de les seleccions catalanes de bàsquet, seguint el model d'altres països on les federacions esportives no necessàriament tenen la seva seu a la capital política.
Entre els acords de la moció destaca la voluntat d'obrir converses amb la Federació Catalana de Basquetbol per establir un conveni estable, incorporar al futur Nou Congost un espai permanent dedicat a les seleccions catalanes i promoure l'organització de concentracions, campus, tornejos i activitats vinculades al bàsquet català.
Per al Grup Municipal Nacionalista, la iniciativa representa «dues victòries en una sola proposta»: una victòria per a Manresa, que reforça la candidatura de Manresa com a ciutat referent del bàsquet català i dona un nou impuls al futur Nou Congost, i una victòria per al país, perquè reivindica la normalitat de les seleccions catalanes i el dret dels esportistes catalans a representar Catalunya.
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