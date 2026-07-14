L’enginyera aeroespacial Estel Blay Carreras serà la pregonera de la Festa Major de Manresa 2026
El Saló de Sessions de l’Ajuntament acollirà, el dissabte 29 d’agost, el pregó institucional i l’encarregada de pronunciar-lo serà la participant en l'expedició de recerca que simula la vida a Mart al deser d'Utah
Regió7
L’enginyera aeroespacial i doctora en Ciència Aereoespacial i Tecnologia per la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC), Estel Blay Carreras, pronunciarà el pregó institucional de la Festa Major de Manresa del 2026. Serà el dissabte 29 d’agost, a dos quarts d’una del migdia, en un acte que es portarà a terme al Saló de Sessions del consistori manresà.
Estel Blay Carreras (Manresa, 1986) és una destacada científica i enginyera aeroespacial, reconeguda per la seva participació en missions simulades de Mart i pel seu compromís amb la divulgació i el lideratge de projectes STEM. El seu treball se centra especialment en visibilitzar les dones a la ciència i l'exploració espacial. Com a fervent defensora de la igualtat de gènere en aquests camps, Blay subratlla la importància de crear referents femenins i de fomentar la participació de dones i nenes en disciplines STEM. Les seves contribucions en recerca i divulgació han estat àmpliament reconegudes per institucions i mitjans de comunicació, ajudant a trencar estereotips i inspirant futures generacions de científiques i enginyeres.
Doctora en ciència aeroespacial
Doctora en ciència aeroespacial i tecnologia per la UPC, posseeix també coneixements en dret, enginyeria aeronàutica, mecànica i aeroespacial. Ha desenvolupat gran part de la seva carrera en la recerca i gestió de projectes científics i tecnològics. Treballa com a program manager a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), col·laborant amb l'ESA Phi-LabNET Spain, i com a gerent sènior de desenvolupament de negocis a GlobalTrust.
Blay va ser una de les set integrants de la missió Hypatia II, una expedició de recerca que simula la vida a Mart a la Mars Desert Research Station (MDRS) al desert d'Utah, EUA. Aquesta missió, liderada per dones, té com a objectiu aprofundir en la recerca de l'exploració marciana i promoure la presència femenina en el camp STEM. Durant la missió celebrada al febrer de 2025, Blay va exercir com a científica i responsable de salut i seguretat de la tripulació.
Un aspecte pioner de la missió Hypatia II va ser l'estudi sobre el potencial de la sang menstrual com a fertilitzant natural per a cultius espacials, destacant la normalització de la presència femenina a l'espai i la sostenibilitat de les missions tripulades. Blay ha estat nomenada comandant per a la propera expedició Hypatia III, prevista per a l'any 2027, on compaginarà funcions de lideratge, cohesió d'equip i promoció del projecte a través de patrocinadors, col·laboracions i accions de visibilitat.
L'any 2026, juntament amb Anna Bach Valls, Estel Blay va rebre el Premi Rosa Argelaguet en reconeixement a la seva excel·lent trajectòria professional i contribucions científiques.
Llistat de pregoners i pregoneres de la Festa Major de Manresa
- 1980 – Marta Mata Garriga
- 1981 – Pere Calders Rossinyol
- 1982 – Miquel A. Marín Luna
- 1983 – Josep M. Calmet Safont
- 1984 – Jordi Solé Tura
- 1985 – Joaquim Nadal Farreras
- 1986 – Jaume Farguell Sitges
- 1987 – Joaquim Ferrer Roca
- 1988 – Jaume Pastallé Comellas
- 1989 – Comissió Ma'm
- 1990 – Guix i Murga
- 1991 – Enric Puig Jofra
- 1992 – Antoni Deig Clotet
- 1993 – Stegmann Til
- 1994 – Joan Vallvé Ribera
- 1995 – Alan Yates
- 1996 – Victòria Camps Cervera
- 1997 – Pasqual Maragall Mira
- 1998 – José Angel Cuerda Montoya
- 1999 – Pau Monterde Farnès
- 2000 – Antoni Bahí Alburquerque
- 2001 – Jacint Codina Pujols
- 2002 – Pare Miquel Batllori Munné
- 2003 – Joan Francesc Mira Casterà
- 2004 – Vicent Partal Montesinos
- 2005 – Xavier Obradors Berenguer
- 2006 – Assumpta Bailac Puigdellivol
- 007 – Màrius Rubiralta Alcañiz
- 2008 – Moisès Broggi i Vallès
- 2009 – Jordi Aymamí Roca
- 2010 – Jordi Porta Ribalta
- 2011 – Xavier Llobet Sallent
- 2012 – Pere Joan Cardona Iglesias
- 2013 – Eva Bach Cobacho
- 2014 – Míriam Ponsa Prat
- 2015 – Jordi Montaña Matosas
- 2016 – Mercè Conangla Marín i Jaume Soler Lleonart
- 2017 – Antoni Bassas Onieva
- 2018 – David Victori Blaya
- 2019 – Jordi Cruz Mas
- 2020 – Pregó cancel·lat per la Covid
- 2021 – Itziar González Virós
- 2022 – Quico Sallés Fibla
- 2023 – Núria López-Bigas
- 2024 – Jordi Badia Pujol
- 2025 – Marc Buxaderas Escolà i Jan Buxaderas Escolà
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