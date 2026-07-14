Una manresana, investigada per formar part d'una xarxa que va ciberestafar gairebé 546.000 euros a una empresa
Segons la Guàrdia Civil, els ciberdelinqüents van utilitzar tècniques avançades d'enginyeria social i d'estafa per SMS
Una veïna de Manresa és una de les quatre persones investigades per la Guàrdia Civil en el marc de l'operació "Omareda", que ha permès desarticular una presumpta xarxa criminal especialitzada en estafes informàtiques mitjançant la tècnica coneguda com a smishing. Els investigadors atribueixen al grup els delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal, després d'haver defraudat 545.920 euros a un grup empresarial.
L'smishing és una modalitat de phishing per SMS. Consisteix en l'enviament de missatges de text fraudulents que suplanten una empresa, una administració o un banc per enganyar la víctima perquè faci clic en un enllaç, faciliti dades personals o bancàries, o instal·li programari maliciós. La dona forma part d'un grup de tres persones investigades i una quarta encausada judicialment, malgrat que no ha pogut ser detinguda, d'entre 24 i 34 anys i de diverses nacionalitats, localitzades a les províncies de Barcelona, Ciudad Real i Huelva. La investigació ha estat dirigida per la Comandància de la Guàrdia Civil de Valladolid i ha comptat amb la participació de l'Equip @ de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Manresa.
La investigació es va iniciar el juny del 2025 després de la denúncia presentada per la responsable d'administració d'un grup empresarial. La víctima va rebre una trucada del departament de seguretat de la seva entitat bancària alertant-la de diverses transferències sospitoses a comptes de l'Estat, així com del Regne Unit i Irlanda. Va ser aleshores quan es va descobrir que s'havien executat operacions fraudulentes per un import de 545.920 euros. Segons la Guàrdia Civil, els ciberdelinqüents van enviar un missatge SMS fraudulent que apareixia integrat dins del fil de comunicacions legítim del banc de la víctima i simulava una alerta de seguretat. Amb aquest engany van aconseguir obtenir accés, sense autorització, a la banca electrònica corporativa de l'empresa i ordenar diverses transferències. La ràpida intervenció dels investigadors va permetre bloquejar part de les operacions i recuperar 318.000 euros, més de la meitat dels diners sostrets.
La Guàrdia Civil sosté que la manresana investigada, igual que els altres implicats, actuava dins l'entramat criminal facilitant comptes bancaris utilitzats per rebre els diners procedents de l'estafa i moure'ls posteriorment per dificultar-ne el rastre. Els investigadors també atribueixen a un altre dels membres la retirada dels diners en efectiu en caixers automàtics per eliminar el rastre digital, mentre que una quarta persona s'encarregava de gestionar telemàticament un dels comptes on es concentraven les transferències fraudulentes.
Les diligències han estat traslladades al Jutjat d'Instrucció número 1 de Valladolid, que continua instruint la causa.
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