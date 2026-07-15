14 empreses opten a construir el nou parc de Bombers de Manresa
El concurs públic es troba en fase de valoració d'ofertes, i l'obra està pendent d'adjudicació
Catorze empreses han presentat candidatura a ser les encarregades de construir el nou parc de Bombers de Manresa. Aquesta setmana ha acabat el termini de presentació d'ofertes, que es va prorrogar gairebé un mes sobre el termini previst inicialment.
Això ha provocat que tot el calendari del procés de valoració d'ofertes també s'hagi hagut de modificar: la data d'obertura del sobre número 2 es farà el 27 de juliol, i la data d’obertura del sobre número 3 de les ofertes serà el dia 10 de setembre de 2026. Un cop oberta aquesta darrera plica, la mesa de contractació haurà de puntuar les ofertes, classificar-les, requerir la documentació a l'empresa millor classificada, revisar-la, elevar la proposta d'adjudicació, i que l'òrgan de contractació aprovi l'adjudicació. Un procés que pot durar entre dues i quatre setmanes abans no es pugui fer l'adjudicació formal del projecte, que podria produir-se entre finals de setembre i la primera quinzena d'octubre de 2026.
El futur equipament, que s’aixecarà al polígon de Bufalvent per substituir les actuals instal·lacions del Guix, tindrà un pressupost global de gairebé 10 milions d’euros amb IVA inclòs. Concretament, 9.982.738,35 €, que inclou tant la redacció del projecte bàsic i executiu com l’execució posterior de les obres. A partir d’aquí, Infraestructures de Catalunya haurà d’adjudicar el contracte i començar la redacció definitiva del projecte constructiu. A aquest pressupost constructiu caldrà sumar-li el cost del mobiliari d'oficina i equipament d'infraestructura, que es preveu que pugi a prop de 650.000 euros.
Des que el Govern va anunciar el trasllat del parc l’any 2021, el projecte havia avançat sobretot en l’àmbit urbanístic, amb l’aprovació del pla especial que havia de permetre implantar l’equipament al carrer Edison 8B de Bufalvent, una parcel·la d’11.332,23 m² de titularitat municipal cedida a favor de la Generalitat de Catalunya.
Com serà el nou parc
L’edifici del nou parc de bombers de Manresa, segons diu en el plec de clàusules, serà una construcció aïllada de planta baixa i pis. Un edifici dividit en dues zones funcionals diferenciades: la part habitable, en planta baixa i pis, d’ús administratiu; i la cotxera amb els seus recintes annexos se situa en planta baixa i golfes, d’ús industrial. L’edifici del parc de bombers s’haurà de projectar i executar obligatòriament mitjançant un sistema constructiu industrialitzat amb elements prefabricats, entenent-se com a tals elements estructurals o de tancament fabricats fora d’obra i muntats posteriorment a la parcel·la.
El nou parc haurà de tenir un edifici d’aproximadament 2.775 metres quadrats, una torre de pràctiques de 368 metres quadrats i una urbanització de la parcel·la mínima de 3.500 metres quadrats, i es classificarà amb un Tipus A, amb un torn mínim de 9 persones i 18 de torn, inclosa una seu del GRAF i una seu ECHO.
La nova infraestructura formarà part del nou mapa d’equipaments d’emergències de la Catalunya Central, que també inclou la futura seu regional de Bombers a Sant Fruitós de Bages, de la qual es va col·locar la primera pedra del mes de novembre passat. Des del principi, totes dues infraestructures han estat juntes al parc del Guix.
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