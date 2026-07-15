La calor dispara la venda de gelats i orxates a Manresa: «Quan marxa el sol és quan més gent ve»
L'onada de calor omple la terrassa de la Xixonenca cada tarda, on el granissat de llimona i, sobretot, l'orxata són els productes més demanats pels clients habituals
Ruben Costa
Les altes temperatures dels últims dies també es fan notar a les gelateries. Aquest dimecres, considerat un els dies més calorosos de l'estiu, a la Xixonenca de Manresa, ha provocat un augment de l'afluència de clients, especialment a partir del vespre, quan el sol comença a pondre's. «De normal la gent sol venir cap a les cinc o dos quarts de sis de la tarda, però ara l'horari s'allarga fins a les set i, sobretot, després de sopar és quan tenim més moviment. Quan marxa el sol és quan més persones venen», assegura Aitana Pascual, tercera generació de la família que gestiona la Xixonenca de Manresa.
L'increment de clients també es tradueix en més feina. Cada tarda, entre les sis i les set, la terrassa acostuma a omplir-se i es formen cues per comprar un gelat o una beguda freda. «Intentem servir el més ràpid possible perquè la gent estigui a gust i no passi calor mentre espera», assegura Pascual. Tot i les altes temperatures de l'exterior, el personal treballa en un espai climatitzat, fet que ajuda a suportar millor la jornada. «Tenim aire condicionat i aquí dins s'hi està bé. A més, sempre podem prendre un gelat o un granissat, que refresquen molt», comenta.
Quin producte és el més demanat?
Entre tots els productes, n'hi ha dos que destaquen clarament durant els dies més càlids. El granissat de llimona és un dels més sol·licitats, però l'orxata continua sent la gran protagonista de l'estiu. «És el nostre producte estrella. És refrescant i sempre puja els ànims», afirma l'encarregada.
La fidelitat dels clients és una altra de les característiques de la temporada. Alguns passen diàriament per la gelateria, fins i tot diverses vegades. «Tenim un noi que ve mínim tres cops al dia i sempre demana una orxata. També hi ha un altre home que en ve a prendre dues cada dia. I un nen que no falla mai: cada tarda es demana una terrina gran d'Oreo», explica Pascual. Amb la previsió que la calor continuï durant els pròxims dies, la gelateria espera mantenir aquest ritme d'activitat, convertint-se en un dels refugis més buscats pels manresans per combatre les altes temperatures.
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