Consells per gaudir l'eclipsi de Sol del 12 d'agost des de Manresa: què es veurà i claus per no perdre's un moment històric
Des de Manresa tindrem un eclipsi gairebé total, però no arribarà a veure's la corona del Sol
El més important és tenir unes ulleres especials, que són barates i serviran per als del 2027 i 2028
Núria Camps
L’Agrupació Astronòmica de Manresa ha procurat sempre observar i explicar els fenòmens més destacats del cel tant als seus socis com a la ciutat de Manresa. Doncs bé, com tots sabeu el pròxim dia 12 d’agost de 2026 tindrem la gran sort de gaudir un eclipsi de Sol total des d’alguns llocs de Catalunya, i parcial des de Manresa.
Començaré explicant que, de forma excepcional (ja que sempre procurem fer l'observació dels eclipsis gratuïta per a la ciutat de Manresa), aquest cop no farem observació d’aquest eclipsi de Sol. El motiu és que tots els membres de la nostra entitat que disposen dels coneixements tècnics per poder dur a terme l’observació del fenomen no es trobaran a Manresa. Tots nosaltres volem anar a veure l’eclipsi total en diferents punts de la península Ibèrica. No volíem marxar sense deixar-vos unes pautes perquè pugueu gaudir de l’eclipsi de Sol, sigui el parcial des de Manresa o el total des d’alguna altra població.
Pels qui no ho tingueu clar, l’eclipsi entra a la Península per Galícia, tota la costa Cantàbrica fins a Bilbao, gairebé tot Castella i Lleó, nord de Madrid, nord de Castella-la Manxa, La Rioja, sud de Navarra, sud de l’Aragó, sud de Catalunya, nord de València i les Illes Balears. De tota aquesta gran franja, el que interessa són els llocs amb un horitzó oest net, a ser possible llocs alts. A més, meteorològicament parlant, no sabem on estarà bé i on hi haurà núvols, però, estadísticament, sí que podem dir que els llocs amb menys probabilitat de núvols són: les Illes Balears (tot i que el Sol estarà massa baix per veure’l des de la majoria de llocs), sud de la província de Lleida, la zona dels Monegres a l’Aragó, la zona sud-est de Sòria, i, finalment, la zona sud-oest de Castella i Lleó. Recordeu que això només són estadístiques, i que cal mirar el temps un o dos dies abans per tenir un pronòstic més acurat!
Primer de tot, la seguretat
El més important és tenir unes ulleres especials per veure eclipsis de Sol (són barates i us serviran per als eclipsis del 2027 i 2028). No cal tenir-ne una per persona, es poden compartir dins del nucli familiar, ja que no es mira de forma continuada, cal descansar la vista. Si porteu ulleres graduades de forma habitual, heu de posar les ulleres d’eclipsi per sobre de les vostres, així veureu l’eclipsi ben enfocat. No utilitzeu cap altre mètode!!! No utilitzeu mai les ulleres per mirar a través d’aparells òptics, com telescopis o prismàtics, ja que us cremaríeu la vista!!! Les ulleres han de complir la normativa ISO 12312-2:2015 de seguretat, i és molt recomanable comprar-les en botigues especialitzades, com òptiques o botigues de venda de telescopis.
Marques que nosaltres fem servir habitualment i que ens funcionen són: Baader, Planetarium, Bresser i Lunt. N’hi ha d’altres, evidentment, però compte que no totes són fiables.
Què es veurà des de Manresa?
Des de Manresa tindrem un eclipsi gairebé total, però no arribarà a veure's la corona del Sol. En la foto que il·lustra la informació, que vaig fer l’any 2015 entre els núvols, podeu veure com es veu l’eclipsi quan falta un minut i pocs segons per començar el total. És molt bonic, però ni rastre d’anell de diamants i de la corona, que un minut més tard sí que es van veure. A més, no es pot mirar en cap moment sense les ulleres d’eclipsis, ja que ens cremaríem la vista.
Per tant, des de Manresa podreu gaudir d’un molt interessant 99,4%. Si no teniu ocasió de marxar a la zona del total, us recomano que el mireu a Manresa, serà molt espectacular (si els núvols no ens fan la guitza), però, si podeu anar a veure el total, encara que sigui en un lloc a prop de Manresa (mínim a més de 100 km) on duri 20 o 30 segons, val molt la pena. Us puc assegurar per pròpia experiència, que el moment en què es produeix el total, és màgic, i us el recomano totalment.
On hem d'anar a veure l'eclipsi total
Si decidiu anar a buscar el total, teniu dues opcions: anar cap al sud, a la província de Tarragona, o cap a l’oest, a la província de Lleida. Aneu amb compte, que no tots els llocs són bons, ja que hi ha d’haver eclipsi total i a més heu de tenir un horitzó oest net i pla, sense arbres, edificis, muntanyes… Al final d’aquest petit article us deixarem un enllaç a la web de la Generalitat, on podeu mirar en quines zones hi ha el total, i si el Sol està a sobre de l’horitzó, no és perfecte, però ajuda força (gris vol dir no visible, i groc vol dir que sí que es pot veure).
La província de Tarragona és més muntanyosa, i a més s’espera una gran afluència de cotxes i turistes, fet que pot col·lapsar les carreteres. Personalment, aconsello anar a la zona de Lleida, des d’on es pot veure el total, és més plana, i segurament no estarà tan plena de gent. Podeu gaudir de l’eclipsi des d’on vulgueu, i de fet, si podeu/voleu sortir de Catalunya i anar més cap a l’oest, millorarà l’alçada del Sol, cosa molt interessant. A més, ja us he dit més amunt, que Lleida i la zona dels Monegros acostumen a tenir menys núvols, però mireu el pronòstic uns dies i hores abans!!!
Us deixo una foto d’un anell de diamants i d’una corona, fetes l'any 2017 durant un eclipsi de Sol total. El que es veia era força semblant a les fotos, però us he de dir que les condicions d’alçada del Sol i el cel clar i transparent van fer que fos un eclipsi espectacular; aquest any no podem esperar que sigui tan bo. El que sí que pot ser interessant aquest any és fer fotos de l’eclipsi quan estigui a prop de l’horitzó; se'n poden aconseguir de molt curioses. No fotografieu el sol sense filtres, ja que cremareu la càmera o el mòbil que feu servir. Només podeu treure el filtre durant els segons que dura el total.
Recomanacions generals
Aneu preparats per passar hores fora de casa amb calor, possibles insectes… Per tant: ulleres d’eclipsi, menjar, begudes abundants, gorres, repel·lent d’insectes, crema solar, telèfon mòbil carregat, calçat còmode… És molt recomanable buscar un lloc amb cels poc contaminats lluminosament per quedar-se a sopar i mirar les Perseids, que es podran veure aquella nit. A més, si voleu podeu portar prismàtics o telescopi per fer observació nocturna. D’aquesta manera, us estalviareu marxar just després de l’eclipsi i patir possibles cues a les carreteres. Si us podeu permetre passar la nit en el lloc d’observació, encara millor!
Recordeu que serà estiu, i que els parcs naturals i els boscos poden tenir l’accés restringit per risc d’incendi, per tant, a l’hora de triar el punt d’observació, millor evitar-los.
La Generalitat ha habilitat una colla de punts des d’on es podrà observar l’eclipsi, però és probable que estiguin col·lapsats, i que ni tan sols hi podeu arribar. Penseu que només hi caben alguns centenars o milers de persones a cada punt, per això tampoc semblen una opció massa fiable. No fa falta dir, que si teniu familiars o amics en algun lloc des d’on el total sigui visible, ara és el moment d’abusar de la seva confiança i anar a fer-los una visita coincidint amb l’eclipsi!!!
Enllaços d'interès
El mapa de Catalunya on veureu les zones des d’on el Sol es veu i les que no, us serà molt útil.
Un mapa interactiu molt útil de les zones on el Sol és visible, que serveix per a tota la península Ibèrica.
La pàgina que més m’agrada a mi, és un mapa interactiu de l’eclipsi total i parcial. Podeu punxar a sobre del lloc que vulgueu i us donarà les dades. A més, si punxeu a sobre de les lletres “MAX” del desplegable, us dibuixarà un relleu amb el Sol durant el moment del màxim. Molt útil per saber si des d’un lloc concret les muntanyes ens taparan o no, però totalment inútil per saber si ho faran els arbres o edificis, òbviament.
Per últim, desitjar-vos un molt bon estiu, i sobretot, cels sense núvols per poder gaudir d’aquest eclipsi!
(Núria Camps Masana és la presidenta de l'Agrupació Astronòmica de Manresa)
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