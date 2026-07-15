Crema un contenidor al carrer Doctor Trueta de Manresa
En aquesta ocasió, el contenidor no ha arribat a cremar totalment
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Manresa
Un contenidor ha cremat a Manresa aquesta nit. Ha estat als volts de tres quarts d'una quan s'ha donat l'avís que hi havia foc a un contenidor de paper al carrer del Dr. Trueta de Manresa, aldavant del número 14. Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat una unitat que ha pogut apagar el foc en 23 minuts. En aquesta ocasió, el contenidor no ha cremat en la seva totalitat.
No es pot saber si aquest foc s'ha d'afegir o no a la llista de contenidors cremats expressament que hi ha hagut a Manresa en les darreres setmanes, però ahir dimarts mateix n'hi va haver un altre cas, entre els carrers Major i Font del Gat.
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