Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Rubió-CastellfollitCondemna germà Pedro SánchezViolència de gènereLuis GoytisoloJosep PedrerolBus Manresa-BarcelonaCervesa
instagramlinkedin

Crema un contenidor al carrer Doctor Trueta de Manresa

En aquesta ocasió, el contenidor no ha arribat a cremar totalment

Els Bombers apagant un contenidor cremat a Manresa

Els Bombers apagant un contenidor cremat a Manresa / Edu Font / Arxiu

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Manresa

Un contenidor ha cremat a Manresa aquesta nit. Ha estat als volts de tres quarts d'una quan s'ha donat l'avís que hi havia foc a un contenidor de paper al carrer del Dr. Trueta de Manresa, aldavant del número 14. Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat una unitat que ha pogut apagar el foc en 23 minuts. En aquesta ocasió, el contenidor no ha cremat en la seva totalitat.

No es pot saber si aquest foc s'ha d'afegir o no a la llista de contenidors cremats expressament que hi ha hagut a Manresa en les darreres setmanes, però ahir dimarts mateix n'hi va haver un altre cas, entre els carrers Major i Font del Gat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
  2. La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
  3. La vídua del líder veïnal de la Balconada, de Manresa, Juan Manuel Zornoza, diu que se l'ha homenatjat 'tard i malament
  4. Una columna de fum activa les dotacions de Bombers i ADF a Rubió
  5. Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
  6. Una manresana, investigada per formar part d'una xarxa que va ciberestafar gairebé 546.000 euros a una empresa
  7. Xoc aparatós entre un cotxe i un autocar a la confluència de la Muralla del Carme de Manresa amb la carretera de Vic
  8. Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya

Crema un contenidor al carrer Doctor Trueta de Manresa

Crema un contenidor al carrer Doctor Trueta de Manresa

L'edifici esfondrat de tres plantes a València

Vídeo de Jordi Roca explicant el llenguatge de signes

A les persones d'Ampans no els cal un Príncep Blau

A les persones d'Ampans no els cal un Príncep Blau

Catalunya demana a 15 experts un informe sobre el polèmic examen de Matemàtiques de les PAU per «prendre mesures»

Catalunya demana a 15 experts un informe sobre el polèmic examen de Matemàtiques de les PAU per «prendre mesures»

El Berguedà es planta al pitjor dia de l'onada de calor passant una nit tropical

El Berguedà es planta al pitjor dia de l'onada de calor passant una nit tropical

Desplegament policial per desnonar una família prop de la plaça Major de Manresa

Desplegament policial per desnonar una família prop de la plaça Major de Manresa

Polèmica a Tarragona amb la reubicació de l'espai Barraques després de vint anys al Passeig de les Palmeres

Polèmica a Tarragona amb la reubicació de l'espai Barraques després de vint anys al Passeig de les Palmeres
Tracking Pixel Contents