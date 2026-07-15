Desplegament policial per desnonar una família prop de la plaça Major de Manresa
La PAHC ha fet una resistència pacífica davant les unitats de Mossos que han assegurat el desnonament
Un pare i la seva filla han estat desnonats aquest matí a Manresa. El llançament estava convocat a les 8 del matí a la baixada del Carme número 7. La Plataforma d'Afectats per les Hipoteques i el Capitalisme, la PAHC, havien convocat els seus efectius per donar suport als afectats.
En aquest cas, i segons la PAHC, el cas era contra un pare i una filla que feia 20 anys que vivien a aquest immoble, al pi 3r 3a, i que "portaven tota la vida pagant el lloguer sense problemes". Però, "fa un temps el bloc el va comprar un gran tenidor, IPMAC, que ara reclamava que s'alliberés l'habitatge", segons deia un portaveu dels concentrats. En aquest sentit, denuncien que la propietat s'ha negat a negociar qualsevol renovació del contracte malgrat que no hi havia cap deute, que "tot estava justificat i saldat", segons deia un cartell a la plaça Sant Ignasi Malalt. El carrer de la baixada del Carme ha estat tallat per les dues bandes durant tot l'operatiu.
Per això, la trentena de membres de la PAHC s'ha oposat al desnonament amb una "resistència pacífica, fent la tècnica d'arrencar cebes". S'ha assegut davant de la porta i els Mossos els han anat traient un a un. Després, el desnonament s'ha fet sense més problemes.
Un important desplegament policial a tocar de la plaça Major de Manresa, amb unitats de l'ARRO, alertava als passavolants que hi havia alguna cosa, i això ha provocat força expectació fins prop de quarts de 12 del migdia, quan s'ha anat calmant la situació.
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