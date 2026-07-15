Una dotzena de persones es comuniquen a Manresa sense dir ni una sola paraula
La casa del sord ha organitzat aquest dimecres dos tallers gratuïts per sensibilitzar sobre la realitat de les persones sordes; a la tarda n'hi ha un de les 6 a les 8 a la seu de l'entitat, al carrer de Circumval·lació
Ruben Costa
Sense dir ni una sola paraula, una dotzena de participants han après aquest dimecres al matí que també es pot mantenir una conversa. La Casa del Sord de Manresa i Comarques (CASMACS) celebra una jornada de portes obertes a la seva seu del carrer de Circumval·lació, 35 amb dos tallers gratuïts . El primer s'ha celebrat de 10 a 12 del matí, mentre que el segon tindrà lloc aquesta tarda, de 6 a 8, amb l'objectiu d'apropar la llengua de signes i sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones sordes.
La sessió del matí ha estat conduïda per Lara Roca i el seu pare, Jordi Roca, amb la presència del president de l'entitat, Manuel Rodríguez i, l'ajuda d'una intèrpret. Des del primer moment, els assistents han estat convidats a participar activament i a descobrir que, abans d'aprendre els signes, la comunicació comença amb els gestos, les expressions facials i el context. Durant el taller, Roca ha explicat què significa "signar", el terme que utilitzen les persones sordes per referir-se a parlar en llengua de signes, i ha insistit en la importància de la comunicació no verbal. A través d'exemples quotidians, ha mostrat com una mateixa acció pot representar-se de manera diferent segons la cultura. Així, mentre al Japó el gest de menjar es fa simulant l'ús dels bastonets, aquí s'expressa d'una altra manera, una diferència que evidencia que cada societat desenvolupa els seus codis comunicatius.
El llenguatge de signes és universal?
Els participants també han descobert que al món hi ha prop de 230 llengües de signes, cadascuna vinculada a una llengua i a un territori. A Catalunya s'utilitza la Llengua de Signes Catalana (LSC), mentre que a la resta de l'Estat predomina la Llengua de Signes Espanyola (LSE), tot i que comparteixen molts signes que faciliten la comprensió entre usuaris. Una altra de les idees destacades ha estat el concepte d'idiolecte, que fa referència a les diferents paraules o expressions que cada persona utilitza per comunicar una mateixa idea. Per il·lustrar-ho, Jordi Roca ha explicat que dues persones poden dir "endrapar" (en català) o "manducar" (en castellà), però totes dues acabaran assegudes a taula per menjar. "El més important és entendre'ns", ha remarcat.
La segona part del taller s'ha convertit en un exercici pràctic. Els assistents han intentat representar signes quotidians com dormir o conduir, que posteriorment els formadors corregien o perfeccionaven. La dinàmica, constantment participativa, ha permès que els presents experimentessin de primera mà una forma diferent de comunicar-se.
La jornada també ha servit per donar a conèixer alguns dels reptes quotidians que afronten les persones sordes. Roca ha explicat, per exemple, que molts habitatges adapten els timbres perquè, en lloc de sonar, activin una llum que els avisi que hi ha algú a la porta.
Amb aquesta iniciativa, la Casa del Sord de Manresa i Comarques ha volgut demostrar que, sovint, entendre's va molt més enllà de les paraules.
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