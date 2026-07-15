Junts porta al ple que el passatge Sorribes de Manresa és un focus d'incivisme i delinqüència
Insta l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem a intervenir per dignificar-lo i que s'instal·li una càmera de videovigilància
El grup municipal de Junts portarà al ple municipal d'aquest dijous una moció per fer més segur i digne el passatge Sorribes de Manresa i el seu entorn, que assegura que ha esdevingut un focus d'incivisme i delinqüència amb pintades, brutícia i excrements.
El passatge Sorribes, ubicat entre l’illa de cases delimitada pels carrers Sarret i Arbós, Doctor Esteve, carrer Major i carrer Font i Quer, és de pas exclusiu per a vianants. La seva topografia més la geometria que presenta fa que des dels extrems no es visualitzin els carrers on hi confronta, dificultant així, les tasques de prevenció per part de la Guàrdia Urbana. A la vegada, confrontant al passatge, hi ha uns solars privats amb alguna construcció en estat d’abandonament, sense el corresponent tancament.
Aquests fets comporten, segons Junts, "en aquest indret hagi esdevingut habitual la presència de persones que realitzen activitats incíviques i delinqüencials, causant molèsties de convivència i de seguretat al veïnat de l’entorn".
Queixes i denúncies
El president del grup de Junts, Ramon Bacardit, ha posat de manifest que els veïns del passatge Sorribes fa molts anys que acumulen queixes i denúncies a tots els estaments possibles.
La moció insta el govern municipal a la instal·lació d’una càmera de videovigilància al passatge Sorribes i a realitzar una intervenció general de dignificació del passatge, eliminant pintades de parets, retallant els arbustos que impedeixen la visibilitat integral del passatge, i incorporant el passatge dins el circuit regular de neteja viària ( o incrementant la freqüència en cas que ja ho estigués).
També demana que es desenvolupi amb caràcter prioritari i immediat, les previsions del Pla General, incorporant les porcions de sòl privat com a sistema viari, de manera que la propietat privada pugui realitzar el tancament perimetral de la seva part, evitant d’aquesta manera que individus utilitzin aquest indret per a realitzar activitats incíviques i delinqüencials.
El camp de futbol de Sant Pau
Al mateix ple, Junts presentarà una altra moció sobre la recuperació del camp de futbol del Sant Pau. La moció insta iniciar la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per qualificar el Camp de Futbol de Sant Pau com a sistema d’equipament esportiu. Segons Bacardit, no acceptar la moció demostraria que l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem "practica un populisme de curta volada".
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