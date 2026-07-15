Manresa pateix una nit tropical amb temperatures que no baixen dels 24 graus
A la mitjanit, el termòmetre encara marcava 27 graus
Ventiladors i aires condicionats engegats durant hores. Manresa ha viscut aquesta nit de dimarts a dimecres una nova nit tropical amb temperatures que no han baixat dels 24 graus fins a les 3 de la matinada. De fet, entre les 11 i les 12, els termòmetres de la capital del Bages encara superaven els 27 graus, segons les dades recollides per l'estació meteorològica de l'AEMET. Sense dubte, una entrada calorosa al pic de la tercera onada de calor de l'estiu, que s'espera aquest dimecres amb màximes per sobre dels 40 graus.
Per ser considerada una nit tropical, les màximes no poden baixar dels 20 graus i Manresa ho ha complert aquesta nit passada amb escreix. A les 10, la temperatura a l'estació de la ciutat era de 28,6 graus. A les 11, de 27,5; a les 12, de 27; a la 1, de 25,6; a les 2, de 24,6; a les 3, de 23,8; a les 4, de 23; i a les 5, de 22,6.
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