El cas del diabètic sense sostre irromp al ple de Manresa
Una persona solidària amb l'afectat s'ha adreçat directament a l'alcalde per demanar una solució
El ple de l'Ajuntament de Manresa ha quedat momentàniament interromput per una punyent reclamació. Una persona que acompanyava el diabètic sense sostre, del qual ha informat aquest diari, s'ha aixecat i s'ha plantat davant de l'alcalde Marc Aloy per reclamar una solució al cas. Ha criticat la manca de resposta del govern davant una situació com aquesta que s'està vivint a la ciutat.
Daniel Corrales Álvarez fa uns dies encara tenia una vida estable. Avui, als 53 anys, la seva realitat és radicalment diferent. La diabetis li ha canviat la vida fins al punt de deixar-lo amb una discapacitat física i visual que li impedeix treballar, i assegura que ara la seva principal preocupació ja no és la malaltia, sinó haver de conviure-hi sense un sostre. El cas ha emergit avui al saló de sessions. Interpel·lat directament, l'alcalde ha respost que no podia aturar el ple per tractar el tema i ha demanat que sol·licitessin hora per ser atesos. La resposta dels afectats ha estat que ja havien fet gestions sense resultats.
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