Es compleix una dècada que Manresa i els municipis de la corona presten un servei conjunt de taxi
El ple municipal ha renovat el conveni de cooperació amb Santpedor, Sant Fruitós i Sant Joan
El ple de l’Ajuntament de Manresa ha donat llum verd a la renovació del conveni de cooperació Intermunicipal per a la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial de Manresa, Santpedor, Sant Fruitós de Bages i Sant Joan de Vilatorrada.
Fa ja deu anys que la capital del Bages i els municipis de la corona es van posar d’acord per a la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial d’aquests municipis.
El conveni estableix el marc de col·laboració en el qual es fixen les actuacions a desenvolupar per a la prestació conjunta del servei de taxi en aquests municipis, de tal forma que permet la realització de serveis, en supòsits determinats, amb origen en qualsevol dels municipis.
El servei només es derivarà a un altre municipi sempre que aquest no pugui ser atès per cap dels taxistes del municipi d’origen del servei.
Comissió de Seguiment
Per determinar a qui correspon el servei s’utilitzarà el suport tècnic que es detallarà per acord de la Comissió de Seguiment. Els canvis en el sistema utilitzat s’aprovaran per resolució del regidor competent de cadascun dels municipis.
Aquest sistema ha de registrar els serveis que es realitzen, la temporalitat d’aquests i, si escau, el motiu de la derivació i del compliment del servei un cop realitzat.
No formen part d’aquest conveni, els serveis que siguin contractats directament a un titular de llicència de taxi.
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