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La Festa del Carme manté viva la vida de barri al Centre Històric de Manresa

L'ofrena floral, les havaneres i els actes religiosos han tornat a reunir veïns i comerciants en una celebració que mira al futur amb incertesa

Cantada d'havaneres a Manresa, festa del Carme

Cantada d'havaneres a Manresa, festa del Carme

Ruben Costa

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Ruben Costa

Manresa

La plaça del Carme i els carrers del barri vell han tornat a convertir-se aquest dijous en l'escenari de la tradicional Festa del Carme, una celebració organitzada per l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants que, un any més, combina els actes religiosos amb activitats obertes a tota la ciutadania.

La jornada ha començat a 2/4 de 10 del matí amb l'ofrena floral a la Verge del Carme, exposada a la plaça Europa fins a les 8 del vespre, i amb la missa en honor a la patrona, celebrada a les 10 del matí a la parròquia del Carme. Aquesta tarda, la festa continua a la plaça del Carme amb la cantada d'havaneres del grup Sa Parranda, programada de 6 a 8 del vespre. Durant la mitja part, els assistents podran gaudir del repartiment de croissants i batut de xocolata, abans que la jornada es tanqui amb una nova missa a les 8 del vespre a la parròquia de la Mare de Déu del Carme.

La cantada d'havaneres de Sa Parranda a la plaça del Carme, aquest dijous

La cantada d'havaneres de Sa Parranda a la plaça del Carme, aquest dijous / R.C.

El possible relleu

Tot i la bona resposta dels assistents, els organitzadors reconeixen que el futur de la festa planteja interrogants. El vicepresident de l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants, Joaquim Vert, admet que la manca de relleu generacional i la disminució del nombre de comerciants dificulten la continuïtat de l'organització. «És una incògnita. La voluntat hi és, però cada vegada som menys i és difícil trobar persones que s'hi impliquin», explica.

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Més enllà dels actes programats, la festa continua sent un punt de trobada per al veïnat i un dels esdeveniments que contribueixen a dinamitzar el barri vell durant l'estiu. Els organitzadors defensen que mantenir aquestes iniciatives és també una manera de preservar la identitat comercial i social del centre històric.

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