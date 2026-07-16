La Festa del Carme manté viva la vida de barri al Centre Històric de Manresa
L'ofrena floral, les havaneres i els actes religiosos han tornat a reunir veïns i comerciants en una celebració que mira al futur amb incertesa
Ruben Costa
La plaça del Carme i els carrers del barri vell han tornat a convertir-se aquest dijous en l'escenari de la tradicional Festa del Carme, una celebració organitzada per l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants que, un any més, combina els actes religiosos amb activitats obertes a tota la ciutadania.
La jornada ha començat a 2/4 de 10 del matí amb l'ofrena floral a la Verge del Carme, exposada a la plaça Europa fins a les 8 del vespre, i amb la missa en honor a la patrona, celebrada a les 10 del matí a la parròquia del Carme. Aquesta tarda, la festa continua a la plaça del Carme amb la cantada d'havaneres del grup Sa Parranda, programada de 6 a 8 del vespre. Durant la mitja part, els assistents podran gaudir del repartiment de croissants i batut de xocolata, abans que la jornada es tanqui amb una nova missa a les 8 del vespre a la parròquia de la Mare de Déu del Carme.
El possible relleu
Tot i la bona resposta dels assistents, els organitzadors reconeixen que el futur de la festa planteja interrogants. El vicepresident de l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants, Joaquim Vert, admet que la manca de relleu generacional i la disminució del nombre de comerciants dificulten la continuïtat de l'organització. «És una incògnita. La voluntat hi és, però cada vegada som menys i és difícil trobar persones que s'hi impliquin», explica.
Més enllà dels actes programats, la festa continua sent un punt de trobada per al veïnat i un dels esdeveniments que contribueixen a dinamitzar el barri vell durant l'estiu. Els organitzadors defensen que mantenir aquestes iniciatives és també una manera de preservar la identitat comercial i social del centre històric.
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