La històrica fàbrica dels Polvorers de Manresa fa 10 anys que té pendent el projecte de recuperació
Classificada com a Bé Cultural d’Interès Local en el Catàleg del Patrimoni, l’antiga factoria tèxtil situada al costat del Cardener a la carretera vella de Barcelona s’esllangueix sense aturador
La Fundació Ibn Battuta va anunciar que el 2016 tindria enllestit el projecte per recuperar la fàbrica dels Polvorers, que havia rebut en cessió després que s’ensorrés part de la coberta a causa del robatori de les columnes de ferro colat que la sustentaven. Però no ha estat així.
La fàbrica tèxtil dels Polvorers es va construir l’any 1871 sobre el terreny que havien ocupat els antics molins reials de pólvora, important activitat productiva industrial manresana en forma de monopoli que s’hi havia desenvolupat des de molts segles enrere. Coneguda popularment com dels Polvorers pel lloc on va ser construïda, entre la via del ferrocarril i el riu Cardener. Havien arribat a treballar-hi 150 persones i està inclosa com a Bé Cultural d’Interès Local en el Catàleg del Patrimoni de Manresa.
La voluntat expressada per la fundació de recuperar la fàbrica per reconvertir-la en un espai social i cultural no s’ha traduït en tot aquest temps en res tangible.
La degradació de l’antiga fàbrica dels Polvorers (situada a la carretera vella de Barcelona) continua avançant dia a dia sense aturador malgrat estar registrada al Catàleg de Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic i Paisatgístic.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Manresa va reclamar als responsables una inversió urgent de 107.000 euros, l’any 2022.
Salvar l'edifici
Va encarregar un projecte extern que indiqués les accions mínimes per salvar l’edifici. I aquestes accions mínimes es van pressupostar en 107.000 euros.
En paral·lel, com que hi havia alguna actuació que no podia esperar, es va declarar emergent la contractació dels treballs de tapiat de tots els accessos als dos edificis, bloc d’habitatges i caseta de guarda en l’àmbit de la planta baixa i planta primera del Grup Els Polvorers, s/n. Es va fer per la situació de perill actual que presenten les construccions que són més a prop de la carretera. El cost rondava els sis mil euros. L’Ajuntament ha executat l’actuació de manera subsidiària. Requerit per aquest diari, l’Ajuntament va respondre que està seguint el procediment legal establert. I està vetllant i insistint perquè la propietat no desatengui les seves obligacions. Assegura que la responsabilitat respecte de l’edifici és de la propietat.
Des del febrer del 2016 és propietat de la Fundació Ibn Battuta, presidida per l’exdiputat del PSC Mohammed Chaib. Ell mateix va assegurar a Regió7 que «la idea és fer-ne la cessió a l’Ajuntament», atès que no han trobat el finançament per rehabilitar-la i fer-hi realitat «un centre social d’inserció laboral per a joves».
L’any 2013, l’Ajuntament va obrir un expedient de disciplina urbanística i va ordenar actuacions. Les mesures arribaven després de l’ensorrament de 700 metres quadrats de coberta per extreure’n l’estructura de ferro -pilars, bigues i encavallades- que la sustentaven. L’expedient de disciplina urbanística tenia per objecte «la restauració de la legalitat urbanística, és a dir, la reconstrucció dels elements afectats». Simultàniament, a la incoació de l’expedient de disciplina urbanística es van ordenar mesures cautelars per executar en el termini d’un mes.
L’any 2016, els amos la van cedir a la Fundació Ibn Battuta. La propietat va passar de la família Palou Godall a l’esmentada fundació que en aquell moment tenia com a vicepresident Ramon Palou, un dels expropietaris.
L’any 2017, l’Ajuntament va imposar la primera multa a la Fundació Ibn Battuta per incomplir l’ordre d’actuar per aturar la degradació de l’immoble. Després d’aquesta van venir d’altres per valor de 1.000, 2.000 i 3.000 euros a la propietat, en no haver dut a terme un seguit d’obres mínimes que se li requerien.
Patrimoni industrial
El nom recorda els molins de pólvora que hi havia el segle XVII i que subministraven al contingent de l’exèrcit de l’Estat ubicat a Cardona. HI havia fàbrica, molins, magatzem, canal d’aigua, dipòsit de salnitre i camp d’assecament i envasatge. A la guerra del Francès van ser destruïts i van tornar a funcionar fins a mitjan segle XIX. Al seu lloc es va aixecar una fàbrica tèxtil, que va heretar el nom.
Subscriu-te per seguir llegint
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
- La vídua del líder veïnal de la Balconada, de Manresa, Juan Manuel Zornoza, diu que se l'ha homenatjat 'tard i malament
- Una columna de fum activa les dotacions de Bombers i ADF a Rubió
- Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
- Una manresana, investigada per formar part d'una xarxa que va ciberestafar gairebé 546.000 euros a una empresa
- Xoc aparatós entre un cotxe i un autocar a la confluència de la Muralla del Carme de Manresa amb la carretera de Vic
- Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya