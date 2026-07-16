Un incendi a la fàbrica Lipmes de Manresa talla l'avinguda de les Bases i confina els veïns més propers
Protecció Civil demana que les persones que viuen en un radi de 50 metres de l'empresa no surtin al carrer
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Manresa
Els serveis d'emergència treballen aquest dijous al matí en un incendi a la fàbrica Lipmes de Manresa, a l'avinguda de les Bases. El carrer es troba tallat entre la plaça de la Creu i la de Prat de la Riba.
Segons els Bombers de la Generalitat, el foc crema un palet a l'exterior de les instal·lacions de l'empresa, que es dedica a la fabricació de productes químics.
Per prevenció, Protecció Civil ha activat l'Alerta del Plaseqcat i demana el confinament dels veïns més propers en un radi de 50 metres.
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