Inversió d’un milió d’euros en 2 anys al Museu del Barroc de Catalunya a Manresa
Els diners són per al projecte “Connexió del recorregut museogràfic de la planta segona”
El ple ha aprovat la inversió d’un milió d’euros en 2 anys al Museu del Barroc de Catalunya a Manresa, concretament 423.076’15 euros enguany i 572.123’85 euros l’any que ve.
A hores d'ara es troba en fase de tancament la redacció del projecte “Museu del Barroc. Connexió del recorregut museogràfic de la planta segona”, amb un pressupost previst de 995.200 euros.
L’Ajuntament de Manresa va rebre del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya una subvenció de 383.076’15 euros destinats a aquesta obra.
El 21 de febrer del 2024, Manresa va inaugurar el Museu del Barroc de Catalunya, al rehabilitat edifici de l'antic col·legi de Sant Ignasi. Eren els primers 675 m2 d’aquest museu temàtic d'Interès Nacional que es desplega per les ales oest i sud de la primera planta i que té en marxa la continuïtat de la intervenció.
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