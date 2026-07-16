L’Ajuntament de Manresa es treu la cotilla del pla econòmic que va haver d’aprovar per incomplir regles fiscals
Un Reial Decret obre la porta a desfer-se de més controls sobre la seva activitat financera
Han canviat les tornes. Si el mes de maig l’Ajuntament de Manresa es va veure obligat a aprovar un Pla Econòmic Financer per assegurar que compliria les regles fiscals, ara un Reial Decret obre la porta a poder-se treure aquesta cotilla.
Fa dos mesos, l’Ajuntament va haver d’aprovar el document després que la liquidació de l’exercici municipal del 2025 posés al descobert que es vulneraven regles fiscals.
El consistori manresà s’havia saltat la regla de tancar l’any amb més ingressos que despeses i la del límit de despesa.
El pla havia de tenir afectació els exercicis 2026 i 2027. Un cop aprovat es va transmetre al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, com a òrgan competent en tutela financera de les corporacions.
La situació actual és que el 3 de juny es va publicar al Boletín Oficial del Estado (BOE) el Reial Decret Llei de 2 de juny, pel qual s'adopten mesures relatives als recursos dels sistemes de finançament territorials.
L’article 4 de l’esmentat Reial Decret Llei estableix com a excepcionalitat l’aplicació del Pla Econòmic Financer per als exercicis 2026 i 2027, quan l’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa sigui a conseqüència de la utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals.
Sense efectes
Així mateix, condiciona aquesta excepcionalitat al fet que el període mitjà de pagament a proveïdors no superi el termini màxim de pagament previst en la normativa sobre morositat. La conclusió és que el Pla Econòmic Financer aprovat pel Ple el passat mes de maig ha de deixar-se sense efectes.
No obstant això, la corporació segueix obligada al compliment dels objectius d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que, de forma trimestral, la Intervenció ha d’anar informant al Ministeri del seu compliment.
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