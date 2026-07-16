L'hospital de Manresa impulsa amb el de Terrassa i de Sabadell un Comprehensive Cancer Center
A les nostres comarques, a banda del Bages, el CCC donarà servei al Berguedà, Solsonès, Moianès i la Cerdanya
Es basa en el model que promou Europa amb l'horitzó 2030 per garantir un accés de la població equitatiu a serveis d’alta especialització oncològica
Regió7/G.Camps
El Servei Català de la Salut i l’Hospital Universitari Mútua Terrassa, l’Hospital Universitari de Terrassa, l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell i Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa han signat aquesta setmana un conveni per desenvolupar un Comprehensive Cancer Center (CCC) que donarà servei a la població del Vallès Occidental, el Bages, el Berguedà, Solsonès, Moianès i la Cerdanya, amb l’objectiu de reforçar l’atenció oncològica integral, coordinada i centrada en el pacient.
Aquest projecte conjunt es basa en la integració de l’assistència, la recerca i la innovació, seguint els estàndards europeus en oncologia.
La UE impulsa una xarxa de Comprehensive Cancer Centres dins el Pla Europeu contra el Càncer amb l’objectiu que el 90% dels pacients europeus tinguin accés a centres amb aquest model abans del 2030. A Catalunya ja tenen l’acreditació de CCC el Campus Salut Bellvitge, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i l’Hospital Clínic de Barcelona. Altres centres, com l’Hospital Germans Trias i l’ICO Badalona estan en procés d’acreditació.
El nou enfocament permetrà consolidar equips clínics multidisciplinaris per tipus de tumor, integrant professionals de diferents especialitats -oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, cirurgia, diagnòstic per la imatge, anatomia patològica i genètica, entre d’altres- per garantir una presa de decisions conjunta i personalitzada per a cada pacient.
Equitat i proximitat
Al territori del Vallès Occidental, el Bages, el Solsonès, el Moianès, el Berguedà i la Cerdanya, la col·laboració entre els quatre hospitals implicats permetrà estructurar una xarxa territorial que garanteixi l’accés equitatiu a serveis d’alta especialització oncològica, evitant desigualtats i apropant els recursos a la població.
En aquest marc, els usuaris dels hospitals del Berguedà i la Cerdanya també podran accedir a aquest servei a través del servei d’oncologia d’Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, que presta els serveis oncològics als hospitals d’aquestes comarques, fet que amplia l’abast territorial del projecte i reforça la seva dimensió d’equitat i proximitat.
Aquest model en xarxa facilitarà també la compartició de coneixement, la coordinació assistencial i la generació de sinergies en l’àmbit de la recerca i la innovació.
El primer pas
El conveni és el primer pas perquè els hospitals signants puguin dotar-se del marc jurídic adequat per impulsar i reforçar la creació d’un centre que formi part de la xarxa CCC. El Servei Català de la Salut participa en aquest conveni amb la finalitat de garantir l’alineament del projecte amb la planificació sanitària pública, la coordinació territorial, l’equitat assistencial i la cohesió del sistema.
Què és un CCC?
Un Comprehensive Cancer Centre és un centre que integra assistència clínica, recerca, docència i prevenció, oferint atenció multidisciplinària i basada en l'evidència. No és només un hospital, sinó una estructura especialitzada que ofereix als i les pacients tractament clínic avançat i personalitzat; la possibilitat de participar en assaigs clínics, així com serveis de suport psicosocial i rehabilitació. (Font: Hospital de Bellvitge)
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