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Nou contenidor cremat a Manresa

Crema al carrer Cintaires, a una àrea de contenidors que ja havia cremat fa uns dies

Contenidor cremant al carrer Cintaires de Manresa

Contenidor cremant al carrer Cintaires de Manresa

Arxiu particular

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Eduard Font Badia

Manresa

Un nou contenidor ha cremat aquest migdia a Manresa. Aquest cop al carrer Cintaires, a la mateixa àrea de contenidors que ja va cremar el passat 9 de juliol. L'avís del foc s'ha donat a les 13.42. Una dotació de Bombers ha apagat les flames, mentre dues de la Guàrdia Urbana asseguraven la zona. Malgrat tot, el contenidor ha quedat completament inservible.

Des de fa dies que la capital del Bages pateix una onada de crema de contenidors, i la policia busca els possibles autors, que podrien ser un grup de joves, segons va dir a Regió7 el regidor de seguretat ciutadana, Anjo Valentí.

L'extinció ha tallat durant una estona el carrer Cintaires

L'extinció ha tallat durant una estona el carrer Cintaires / Jordi Agut

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