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El ple de l'Ajuntament de Manresa comença solidaritzant-te amb les víctimes de Los Gallardos i Veneçuela

Un minut de silenci i una declaració institucional recorda els fets luctuosos

Minutr de silenci al ple de l'Ajuntrament de Manresa

Minutr de silenci al ple de l'Ajuntrament de Manresa / Francesc Galindo

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Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha començat solidaritzant-te amb les víctimes de l'incendi de Los Gallardos i els terratrèmols de Veneçuela.

La sessió plenària del mes de juliol s'ha obert amb un minut de silenci per recordar les tretze persones que van perdre la vida a l'incendi de Los Gallardos, que els regidors i el públic han seguit drets i que ha acabat amb un aplaudiment. Tot seguit l'alcalde Marc Aloi ha llegit una declaració institucional de solidaritat amb el poble de Veneçuela. L'alcalde ha recordat l'aportació de 6.000 euros que ha fet l'Ajuntament per contribuir a la recuperació de la normalitat.

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