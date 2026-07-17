Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Oriol JunquerasFinal MundialUManresaLa OdiseaPi de les Tres BranquesPisos a Manresa
instagramlinkedin

Ayoub Shimi, pare d'un menor d'11 anys, que viu a Manresa en una tenda de campanya: «Un nen no pot estar al carrer»

Dues famílies, amb tres fills menors, expliquen que fa dos dies que viuen davant de l'Ajuntament després de quedar-se sense allotjament

Ayoub Shimi i Hicham Eddaqqouni davant del Ajuntament amb les tendes de campanya

Ayoub Shimi i Hicham Eddaqqouni davant del Ajuntament amb les tendes de campanya / R.C.

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Ruben Costa

Manresa

Ayoub Shimi, de 34 anys, i Hicham Eddaqqouni, de 42, i les seves famílies sobreviuen en tendes de campanya instal·lades davant l'Ajuntament de Manresa. Tots dos expliquen que fins fa pocs dies estaven allotjats a l'hostal La Masia, però que els serveis socials els van comunicar que havien de marxar. Des d'aleshores, asseguren que no han trobat cap alternativa habitacional estable. Al seu costat hi ha les seves famílies: entre tots dos sumen tres fills menors, d'11, 14 i 6 anys.

Els dos homes expliquen que el més dur no és haver de dormir al carrer, sinó veure com aquesta situació afecta els seus fills. Les altes temperatures d'aquests dies fan encara més difícil el dia a dia. «Un nen no pot estar al carrer amb aquesta calor», lamenta Shimi, que assegura que el seu fill, d'11 anys, té problemes de salut acreditats amb informes mèdics. «No està bé. Dormir aquí no l'ajuda gens», afegeix. Ayoub Shimi fa onze anys que viu a Manresa amb la seva dona i el seu fill. Té la targeta vermella de sol·licitant d'asil i percep una ajuda econòmica d'uns 1.300 euros mensuals. Assegura que no pretén viure d'ajudes públiques i que podria assumir un lloguer assequible si trobés un habitatge disponible. «Jo puc pagar 400 o 500 euros al mes, però no hi ha pisos», explica resignat.

Sense solució de llarg termini

Al seu costat hi ha Hicham Eddaqqouni, que fa aproximadament un any que viu a Manresa amb la seva dona i els seus dos fills, de 6 i 14 anys. Encara està tramitant la seva regularització administrativa i explica que, després de sortir de l'hostal, no ha rebut cap proposta estable per allotjar la família. «Ens van dir que havíem d'agafar les coses i marxar», resumeix. Tots dos asseguren que els serveis socials els han ofert estades molt curtes en allotjaments d'emergència, però consideren que aquestes solucions només allarguen el problema uns dies. «Tres dies en un hostal no solucionen res. El que necessitem és un habitatge», insisteix Shimi.

Notícies relacionades

Durant la conversa també rebutgen que el seu cas sigui excepcional. Afirmen que coneixen altres famílies que es troben en una situació similar i que, segons expliquen, els pròxims dies també podrien quedar-se sense sostre. Per això consideren que el que estan vivint és el reflex d'un problema que va més enllà del seu cas particular.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els arquitectes a Manresa alerten: 'Avui no surt a compte fer pisos que no siguin per a persones que puguin pagar preus elevats
  2. Un incendi a la fàbrica Lipmes de Manresa obliga a confinar els veïns i el CAP Les Bases
  3. Els Mossos d'Esquadra busquen la Sara Maria, desapareguda el 8 de juliol a Badalona
  4. Prou Sal deixa la Comissió de la Mineria: «No volem convertir un desastre mediambiental en una atracció turística»
  5. L'Hospital de Cerdanya, contra la planta més verinosa del Pirineu: un pla de divulgació vol prevenir intoxicacions per tora blava
  6. El cas del diabètic sense sostre irromp al ple de Manresa
  7. La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
  8. La mare de la Noelia, la jove que va rebre l'eutanàsia, demana identificar els violadors de la seva filla: 'No volia que això quedés impune

Ayoub Shimi, pare d'un menor d'11 anys, que viu a Manresa en una tenda de campanya: «Un nen no pot estar al carrer»

Ayoub Shimi, pare d'un menor d'11 anys, que viu a Manresa en una tenda de campanya: «Un nen no pot estar al carrer»

El risc d'incendi serà de "5 sobre 6" a partir de dilluns a la Catalunya Central

El risc d'incendi serà de "5 sobre 6" a partir de dilluns a la Catalunya Central

L'olianès Isidre Esteve iniciarà la setmana que ve, a la Baja Aragón, la seva preparació per al Dakar 2027

L'olianès Isidre Esteve iniciarà la setmana que ve, a la Baja Aragón, la seva preparació per al Dakar 2027

Divergències entre l'associació de veïns i el club de futbol sobre el futur del camp del Sant Pau

Divergències entre l'associació de veïns i el club de futbol sobre el futur del camp del Sant Pau

El conseller Espadaler visita les obres del futur Centre de Salut Mental Sant Lluís de la Seu d’Urgell

El conseller Espadaler visita les obres del futur Centre de Salut Mental Sant Lluís de la Seu d’Urgell

El Berguedà posa en comú els arguments en contra del Plater

El Berguedà posa en comú els arguments en contra del Plater

Un terratrèmol de magnitud 7,4 sacseja les costes de Mèxic i activa l'alerta de tsunami

Un terratrèmol de magnitud 7,4 sacseja les costes de Mèxic i activa l'alerta de tsunami

Els gossos de fins a 40 quilos podran viatjar amb els seus propietaris en tots els trens de Renfe a partir del 21 de juliol

Els gossos de fins a 40 quilos podran viatjar amb els seus propietaris en tots els trens de Renfe a partir del 21 de juliol
Tracking Pixel Contents