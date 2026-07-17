El grau en Dret d’UManresa omple les 40 places disponibles en les primeres assignacions
Els candidats preinscrits han considerat la nova carrera com una de les seves opcions prioritàries entre totes les possibles
Irene Micó
El Grau en Dret d’UManresa ha superat de manera satisfactòria un examen abans que hagi començat el curs. De fet, la prova precisament ha consistit a demostrar que les classes podran començar al setembre del 2026, com s’havia previst, perquè hi ha el suficient nombre d’estudiants interessats a matricular-s’hi.
Com que les 40 places disponibles per a primer ja han estat sol·licitades, ara es pot passar als següents reptes. La posada en marxa de la titulació, que coincideix amb la mateixa carrera debutant a Vic, ha estat un èxit. Dret s’ha omplert a Manresa amb les primeres o les segones assignacions de llocs, la qual cosa significa que els alumnes que en un parell de mesos entraran a les aules han escollit aquesta universitat entre les opcions preferents.
L’acceptació de la proposta d’uns nous estudis és el primer entrebanc per a les universitats de l’Estat. Quan aquestes institucions ja han obtingut el vistiplau administratiu, arriba la incògnita del mercat: coincidiran els càlculs i projeccions amb les preinscripcions i matrícules? L’actual competència entre universitats complica enormement qualsevol moviment al sistema català.
Després de la selectivitat, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) participa en el procés públic que es va resolent amb les assignacions dutes a terme per una oficina especialitzada. L’acollida de la proposta sobre Dret del Campus Manresa ha estat molt favorable. Com han confirmat a Regió7 els portaveus del centre, entre la setmana anterior i l’actual, la demanda ha cobert tota l’oferta.
La implantació del grau al Bages, allotjat a la Facultat de Ciències Socials, es manté segons els càlculs inicials, en concret, en el torn matinal.
A més de l’aposta per la proximitat territorial i el català com a llengua vehicular, els responsables dels estudis han destacat en diverses ocasions la intenció de vincular-se a l’àmbit professional i afrontar amb normalitat els desafiaments tecnològics del present i el futur.
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