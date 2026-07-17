Els barri del Poble Nou de Manresa reclama suport al ple pels problemes del passatge Sorribes
El president de l’associació de veïns, Valentí Serra, pren la paraula al saló de sessions fent ús del reglament de participació
La conflictivitat del passatge Sorribes va arribar al ple de l’Ajuntament de Manresa de la mà de Valentí Serra, president de l’Associació de Veïns del Poble Nou, acompanyat del veí Gregorio Sánchez.
Tots dos van exposar la problemàtica realitat d’aquest espai del barri. La moció de Junts que proposava instal·lar una càmera de videovigilància va ser desestimada, però sí va tirar endavant l’esmena del govern que el compromet a intentar millorar la situació.
Per això el govern municipal realitzarà una intervenció general de dignificació del passatge, eliminant pintades de parets, retallant els arbustos que impedeixen la visibilitat integral del passatge, i incrementant la freqüència de neteja quan sigui necessari en els solars de titularitat pública, i mitjançant ordres d’execució aquelles actuacions que recauen en finques privades.
Tancaments perimetrals
El govern també es coordinarà amb les propietats de les finques privades per tal d’estudiar la possibilitat de tramitar les cessions anticipades per poder realitzar els tancaments perimetrals de les finques tal com preveu el POUM.
La moció de Junts instava el govern municipal a la instal·lació d’una càmera de videovigilància i a desenvolupar, amb caràcter prioritari i immediat, les previsions del Pla General, incorporant les porcions de sòl privat com a sistema viari, de manera que la propietat privada pugui realitzar el tancament perimetral de la seva part, evitant d’aquesta manera que individus utilitzin aquest indret per a realitzar activitats incíviques i delinqüencials.
També, reclamava realitzar una intervenció general de dignificació del passatge, eliminant pintades de parets, retallant els arbustos que impedeixen la visibilitat integral del passatge, i incorporar-lo al circuit regular de neteja viària o incrementar-ne la freqüència.
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