«Rebuig frontal» de l’Ajuntament de Manresa a no tenir semidirectes fins a l’any 2040
La moció aprovada insta el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat a revisar el Pla de Serveis Ferroviaris
«Manifestar el rebuig frontal de l’Ajuntament de Manresa al fet que la recuperació dels trens semidirectes entre Manresa i Barcelona es posposi fins a l’any 2040», aquest és el combatiu primer punt de la moció aprovada en el darrer ple municipal. Sobretot tenint en compte que el Departament de Territori de la Generalitat s’ha esforçat per deixar clar que els semidirectes del Bages tornaran entre el 2030 i el 2040.
L’explicació del Govern que el Bages podria recuperar els trens ràpids abans de 14 anys no ha convençut la majoria dels grups municipals. El PSC va votar en contra d’aquest primer punt de l’acord i Vox, en contra de tots.
Així que tots els grups municipals menys Vox han instat el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat a revisar el Pla de Serveis Ferroviaris perquè els trens semidirectes entre Manresa i Barcelona s’incorporin dins les actuacions prioritàries abans de l’any 2030.
Corredor ferroviari estratègic
La moció aprovada, promoguda pel grup municipal de govern Impulsem Manresa, reclama que la Catalunya Central sigui considerada un dels corredors ferroviaris estratègics del país, amb una oferta de serveis adequada al seu pes demogràfic, econòmic i institucional. Exigeix que qualsevol planificació ferroviària incorpori criteris d’equilibri i equitat territorial i no concentri les millores únicament a l’àrea metropolitana de Barcelona. I insta a la Direcció General de Transports i Mobilitat i a Renfe a programar les circulacions a la R4 de tal manera que permetin l’establiment, el més aviat possible de serveis semidirectes entre Barcelona i Manresa, amb temps de trajecte màxim de 60 minuts.
Els acords s’han adoptat malgrat que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica va voler deixar clar que el Pla de serveis ferroviaris 2030-2040 planteja l’evolució dels serveis ferroviaris des d’ara fins a l’any 2040, amb dos escenaris de referència principal el 2030 i el 2040.
"Poden entrar en funcionament abans"
Segons Territori, l’escenari o la visió 2040 no implica que els serveis recollits en aquest escenari es posin en funcionament l’any 2040, sinó que representa una imatge estàtica dels serveis que estaran en funcionament aquell any. Així que "poden entrar en funcionament abans". La Generalitat explica que actualment, ja existeixen serveis de l’R4 entre Manresa i Barcelona que no fan totes les parades del trajecte (semidirectes), però que no redueixen prou el temps per a fer el trajecte Manresa-Barcelona en menys d’una hora, com demana el territori.
I recorda que els serveis semidirectes que planteja el Pla i que suposaran un estalvi de temps de 9 minuts, estan lligats amb l’entrada en funcionament del Túnel de Montcada, nova infraestructura planejada al Pla de Rodalies 2020-2030. Aquesta infraestructura, a banda de reduir el temps de trajecte, incrementa la capacitat de l’R4 al tram amb major nombre de circulacions.
Però, tot i això, el ple de l’Ajuntament de Manresa considera que el Pla «fixa l’horitzó de l’any 2040 per a la recuperació dels trens semidirectes entre Barcelona i Manresa i viceversa» i això no és acceptable, perquè Manresa i el seu entorn metropolità és el nucli urbà més important de la Catalunya Central i és un pol econòmic, universitari, sanitari i administratiu de primer ordre.
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