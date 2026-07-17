Tancat el camí principal del Parc del Cardener de Manresa per obres a la canalització de salmorres
La Generalitat realitza treballs al col·lector al tram entre el Parc dels Panyos i el Pont Nou
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Regió7
Manresa
La Direcció d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha informat que, dins les obres de la Fase A del modificat del col·lector de salmorres de la conca del Llobregat, ramal del Cardener, s'han iniciat els treballs de canalització del nou ramal al Parc del Cardener de Manresa.
Concretament, aquests treballs es fan al tram comprès entre el Parc dels Panyos i el Pont Nou. A causa d'aquestes obres, el camí principal del parc es troba tancat, però s'ha habilitat l'accés per a vianants a través dels corriols adjacents al riu.
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