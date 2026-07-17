Tot a punt per a la formació odontològica universitària a Manresa amb pacients reals
El campus ha passat de 1.600 a més de 3.000 estudiants des de la federació amb la UVic-UCC, segons ha destacat l'alcalde de Manresa, Marc Aloy
Ruben Costa
La nova Clínica Odontològica Universitària d'UManresa ja és una realitat. La consellera d'Universitats i Recerca, Núria Montserrat, ha inaugurat oficialment aquest divendres el nou equipament docent i assistencial, que completarà el desplegament del grau d'Odontologia de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC i permetrà que, a partir del setembre, els estudiants de quart curs iniciïn la seva formació clínica a Manresa amb pacients reals.
L'acte també ha comptat amb la participació del rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, el president de la Fundació Universitària del Bages, Marc Aloy, el president de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), Josep Arimany, i nombroses autoritats acadèmiques i institucionals.
La clínica, situada al passatge Francesca Espinel Mengual, ocupa prop de 3.000 metres quadrats i disposa d'una trentena de boxs odontològics, laboratoris, sales de radiologia, espais docents i àrees destinades a la pràctica clínica. Actualment ja acull el cicle formatiu de Grau Superior de Pròtesis Dentals del Campus Professional UManresa, però serà aquest setembre quan es convertirà en el principal escenari de la formació pràctica dels futurs odontòlegs. Arimany, ha destacat que el nou equipament permetrà culminar un projecte iniciat fa quatre anys amb la posada en marxa del grau. "Els estudiants ja han completat la formació teòrica i preclínica, i ara podran fer tota la seva activitat assistencial en unes instal·lacions preparades específicament per a aquest objectiu", ha explicat.
Formació i servei al territori
La clínica no tindrà únicament una funció docent. Arimany ha remarcat que tota l'activitat assistencial estarà orientada també a donar resposta a necessitats socials. Per aquest motiu, la universitat ha establert convenis amb entitats com la Fundació del Convent de Santa Clara, la Fundació Sant Andreu Salut, l'Ajuntament de Manresa o altres organismes del territori per facilitar tractaments odontològics a persones en situació de vulnerabilitat. "La nostra obligació és formar bons professionals, però també retornar aquest coneixement al territori", ha assenyalat.
En el mateix sentit s'ha expressat l'alcalde Marc Aloy, que ha situat el projecte com un exemple de la col·laboració institucional que ha caracteritzat el desenvolupament del campus universitari. "Quan el 2014 les institucions vam decidir sumar esforços, UManresa tenia uns 1.600 estudiants. Avui ja en són més de 3.000", ha recordat. Aloy també ha subratllat que el campus s'ha consolidat com un dels principals pols de ciències de la salut del país. "Tenim infermeria, fisioteràpia, podologia, logopèdia, medicina i ara odontologia. Continuem construint un autèntic clúster de salut que dona prestigi a la ciutat i respon a la demanda de professionals", ha afirmat.
Durant la inauguració també es van donar a conèixer les darreres dades de matriculació de la Facultat de Medicina. El rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, va explicar que el grau d'Odontologia continua consolidant-se i que aquest curs 33 estudiants l'han escollit com a primera preferència, davant dels 27 del curs passat. Pel que fa a Medicina, la xifra ha passat de 47 a 84 alumnes de primera opció en només un any. A més, la Facultat reforçarà l'oferta de postgrau amb els màsters en Cirurgia Bucal, Implantologia Avançada i Rehabilitació Oral i en Ortodòncia i Control Postural.
El suport del Govern
La consellera Núria Montserrat ha assegurat que la nova clínica universitària és un projecte "que transpira humanitat" i ha remarcat que exemplifica el model universitari que defensa el Govern: capacitat de generar coneixement i oportunitats fora de l'àrea metropolitana.
Montserrat ha recordat també el suport de la Generalitat als estudis de Medicina d'UManresa, que ha permès reduir aproximadament un 40% el cost de la matrícula dels estudiants gràcies al seu finançament públic. "Catalunya necessita més professionals sanitaris i necessita formar-los arreu del territori", ha afirmat. La consellera també ha posat en valor els bons índexs d'inserció laboral dels titulats universitaris catalans i ha defensat que la universitat "transforma les ciutats i transforma el país", especialment quan treballa de manera coordinada amb les institucions i el teixit social del seu entorn.
Amb la posada en marxa de la clínica odontològica, UManresa fa un nou pas en la consolidació del campus com a referent en ciències de la salut.
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