Un concurs convocarà arquitectes per donar idees que millorin Puigterrà de Manresa
El regidor Joan Vila diu que és un projecte que ha tirat endavant el seu grup, Impulsem, i explica que la previsió és fer la crida el darrer quadrimestre d’aquest any
S’hi destina una partida de 65.000 euros
Una dotació de 65.000 euros per convocar un concurs entre despatxos d’arquitectura que donin idees amb les quals aconseguir que el parc de Puigterrà de Manresa no sigui un espai oblidat de la ciutat que pràcticament només utilitzen els veïns i que, moltes vegades, fruit d’aquest abandonament, més aviat ha generat queixes pel mal ús que en fan altres persones que hi van. És la iniciativa que ha posat en marxa l’Ajuntament.
Al parc de Puigterrà «hi ha 4 hectàrees de terreny a les quals, tant sí com no, se’ls ha de donar un ús», remarca el regidor Joan Vila, president del grup municipal d’Impulsem Manresa, que governa la ciutat conjuntament amb ERC i el PSC. En les darreres eleccions municipals, recorda, el seu grup va treballar amb aquesta idea i en el programa electoral va presentar un projecte per fer escales mecàniques en diversos punts d’accés del parc; dotar-lo a la part superior d’una pista de bàsquet amb grades per a esport de competició escolar i federatiu, entre altres instal·lacions esportives, i fer-hi un restaurant, un parc infantil, un mirador i la previsió d’un aparcament amb cabuda per a 205 vehicles per fer-lo més atractiu.
Actualment, s’estan preparant les bases del concurs d’idees que, una vegada convocat, inclourà una selecció entre els despatxos participants de la qual en sortirà el guanyador. Els diners són per organitzar el concurs i per compensar els equips d’arquitectura que s’hi presentin, explica Vila. Un cop escollit el projecte, arribarà una segona fase consistent a fer-lo realitat, que requerirà una nova dotació adaptada a la proposta.
«No volem que ho facin els serveis interns»
«El que anem a buscar és que gent que sap de què va ens plantegi solucions per a aquest pulmó verd que tenim al centre de Manresa. No volem que ho facin els serveis interns de l’Ajuntament sinó des de fora», fa notar el regidor.
Explica que una de les actuacions que hi ha previst aprovar aviat és «la compra d’una de les cases que hi ha al puig».
La previsió és poder convocar el concurs el darrer quadrimestre de l’any. Vila, tinent d’alcalde d’Empresa, Turisme i Coneixement de l’Ajuntament, destaca que és una de les aportacions del seu grup al pressupost de l’any 2026.
El parc de Puigterrà, també conegut com el parc del Castell, és un espai situat estratègicament al mig de Manresa que, no obstant això, està molt infrautilitzat i que, a banda de la Festa del Castell que hi organitzen fa onze anys l’Associació de Veïns Passeig i Rodalies i la de Vic-Remei justament per reivindicar-lo; les observacions de l’Agrupació Astronòmica de Manresa i alguna activitat cultural aïllada, sovint és notícia pels problemes que hi generen algunes de les persones que hi van, sigui per tema de drogues o de consum d’alcohol.
El parc manresà, que ocupa una superfície de 38.685 m2 entre la carretera de Vic i el Passeig, es troba a una altitud de poc més de 281 metres sobre el nivell del mar.
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