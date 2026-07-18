Les caputxines i els Panyos seran encara més coneguts
El convent de les caputxines, que des del mes passat és una propietat municipal, i la fàbrica dels Panyos, que enguany celebra el bicentenari, protagonitzaran les Visites a la Manresa Desconeguda de la festa major, el 27 i 28 d’agost
Enguany, aquesta reeixida iniciativa per descobrir el patrimoni de la ciutat celebra 30 anys
Les Visites a la Manresa Desconeguda arriben aquesta festa major a la 30a edició. Ho faran amb dues propostes que no resultaran gens desconegudes a les persones acostumades a seguir l’actualitat local, que, no obstant això, mitjançant les visites podran conèixer més i millor de la mà dels guies experts en història que s’encarreguen de dissenyar i de guiar els recorreguts.
Per una banda, hi ha el convent de les caputxines, que protagonitzarà la visita del dijous 27 d’agost. Els darrers anys, com és sabut, el convent ha protagonitzat un llarg serial. D’ençà que les monges hi van tornar després de la Guerra Civil, el seu objectiu va ser que, si un dia faltaven, com s’intuïa que acabaria passant, la propietat passés a mans de la ciutat que, a partir del moment que es va fundar la congregació, els va donar un cop de mà en diverses etapes.
Finalment, el mes passat, quan feia poc més d’un any que l’última caputxina -Pilar Lumbreras- havia deixat el convent del carrer de Talamanca, es va fer la signatura davant notari de la compravenda de l’edifici a càrrec de l’alcalde Marc Aloy i de sor María José Cano, presidenta federal de la Federació de la Immaculada Concepció de les monges Clarisses Caputxines d’Espanya. La visita, per tant, es farà en un edifici municipal, l’església del qual ja està dessacralitzada fa setmanes. A banda del claustre i dels horts, dues de les joies de la corona del recinte, els visitants podran veure espais de clausura com la sala on les germanes planxaven per encàrrec, on elaboraven les formes, la biblioteca, les habitacions i el safareig on rentaven la roba, entre d’altres.
Fundat per una manresana, la germana Àngela Margarida Prat, nascuda el 26 d’octubre del 1543, pocs anys després de fundar la congregació de les caputxines, el convent manresà va quedar acabat el 13 de gener de 1652. Posteriorment va viure mil i una vicissituds.
Emblema de la industrialització
La visita del divendres 28 d’agost la protagonitzarà la fàbrica dels Panyos, un emblema de la industrialització que enguany celebra el dos-cents aniversari. Amb 110 metres de llargada i 10 d’amplada, l’edifici consta de cinc plantes, i les naus estan dividides per columnes. La planta baixa (on es farà la visita, juntament amb el soterrani i un tros del canal) està reforçada per un sistema de dobles arcs. Exteriorment, la fàbrica presenta una successió simètrica de finestres rectangulars (originàriament n’hi havia un total de 386).
Es va començar a construir poc abans de 1820 i és la fàbrica més antiga de Catalunya i d’Espanya que s’ha conservat amb les seves característiques originals. És una fàbrica de riu, ja que en el moment de la seva construcció funcionava amb l’energia procedent d’una roda hidràulica moguda, en aquest cas, per l’aigua del riu Cardener.
Els Panyos, de la Companyia de Pau Miralda, que s’havia enriquit amb la producció de seda durant el segle XVIII, representa el pas a la nova indústria moderna i la introducció de la Revolució Industrial a Manresa. Datada entre el 1822 i el 1826, el 1822 fabricava filats i teixits de llana de qualitat –anomenats panyos—i el 1832 hi treballaven 500 obrers. Els panyos van tenir èxit, però no van poder competir amb la producció de Sabadell i Terrassa, fet pel qual l’any 1845 l’empresa es va orientar cap al cotó. Al principi de la dècada de 1870 s’hi va instal·lar una turbina i el 1892, una màquina de vapor. El 1976 la fàbrica va aturar l’activitat.
Les Visites a la Manresa Desconeguda als Panyos formen part d’un extens programa d’activitats per celebrar-ne els 200 anys que s’allargarà fins al 2027. Aquest mes estava previst que arrenquessin les obres per completar la consolidació de la fàbrica amb una inversió de 2,8 milions d’euros del Programa 2% Cultural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i un milió més de l’Ajuntament.
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