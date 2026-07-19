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Els veïns eviten que un altre contenidor cremant a Manresa afecti un cotxe

El foc va tenir lloc al voltant de les deu de la nit i no va provocar, gràcies als veïns, més danys materials

El contenidor afectat a Manresa

El contenidor afectat a Manresa / Arxiu particular

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Núria León

Núria León

Manresa

Un nou contenidor ha cremat aquest dissabte a la nit a Manresa. Aquest cop entre el carrer de Guifré el Pelós i el carrer de Pau Claris, molt a prop del carrer Cintaires on ja ha cremat la mateixa àrea dues vegades en menys de deu dies. L'avís del foc s'ha donat a les 21.52h. Dues dotacions de Bombers ha apagat les flames, mentre una de la Guàrdia Urbana ha tallat el pas de vehicles.

La col·laboració ciutadana va evitar que aquest foc tingués conseqüències materials majors. Segons han explicat fons testimonials a Regió7, quan els veïns van veure que el contenidor començava a cremar el van moure a l'altre costat del carrer perquè hi havia un cotxe aparcat a tocar i s'hauria incendiat.

Segons han explicat els bombers, un immoble situat a sobre del contenidor incendiat hauria quedat parcialment afectat, sense deixar cap ferit, a causa del fum.

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Des de fa dies que la capital del Bages pateix una onada de crema de contenidors, i la policia busca els possibles autors, que podrien ser un grup de joves, segons va dir a Regió7 el regidor de seguretat ciutadana, Anjo Valentí.

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