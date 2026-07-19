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Vídeo: Un incendi en un pis de la carretera de Vic de Manresa mobilitza quatre dotacions dels Bombers

El foc, que s'hauria originat al lavabo de l'habitatge, ha pogut ser extingit ràpidament i no ha causat ferits

Vídeo: un incendi en un pis de la carretera de Vic de Manresa mobilitza quatre dotacions dels Bombers

Vídeo: un incendi en un pis de la carretera de Vic de Manresa mobilitza quatre dotacions dels Bombers

Ariadna Gombau

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Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Manresa

Un incendi declarat aquest diumenge a la tarda en un habitatge del bloc de pisos situat al número 183 de la carretera de Vic de Manresa, a tocar de la plaça Prat de la Riba, ha obligat a mobilitzar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. Fins al lloc també s'hi han desplaçat una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dues patrulles de la Guàrdia Urbana i una altra dels Mossos d'Esquadra. No s'han registrat ferits.

L'avís s'ha rebut poc després de les sis de la tarda, quan s'ha començat a veure sortir fum de l'interior del pis. En arribar-hi el cos de Bombers, l'única persona que hi havia a l'habitatge ja havia pogut sortir al replà de l'escala.

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Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, el foc s'hauria originat al lavabo, probablement a partir d'un paper o d'algun altre material combustible similar. Tot i les dificultats inicials per accedir a l'habitatge, els efectius han pogut extingir l'incendi ràpidament.

Un incendi en un pis de la carretera de Vic de Manresa mobilitza quatre dotacions dels Bombers

Un incendi en un pis de la carretera de Vic de Manresa mobilitza quatre dotacions dels Bombers / Ariadna Gombau

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Vídeo: Un incendi en un pis de la carretera de Vic de Manresa mobilitza quatre dotacions dels Bombers

Vídeo: Un incendi en un pis de la carretera de Vic de Manresa mobilitza quatre dotacions dels Bombers

Un incendi en un pis de la carretera de Vic de Manresa mobilitza quatre dotacions dels Bombers

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