Vídeo: Un incendi en un pis de la carretera de Vic de Manresa mobilitza quatre dotacions dels Bombers
El foc, que s'hauria originat al lavabo de l'habitatge, ha pogut ser extingit ràpidament i no ha causat ferits
Un incendi declarat aquest diumenge a la tarda en un habitatge del bloc de pisos situat al número 183 de la carretera de Vic de Manresa, a tocar de la plaça Prat de la Riba, ha obligat a mobilitzar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. Fins al lloc també s'hi han desplaçat una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dues patrulles de la Guàrdia Urbana i una altra dels Mossos d'Esquadra. No s'han registrat ferits.
L'avís s'ha rebut poc després de les sis de la tarda, quan s'ha començat a veure sortir fum de l'interior del pis. En arribar-hi el cos de Bombers, l'única persona que hi havia a l'habitatge ja havia pogut sortir al replà de l'escala.
Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, el foc s'hauria originat al lavabo, probablement a partir d'un paper o d'algun altre material combustible similar. Tot i les dificultats inicials per accedir a l'habitatge, els efectius han pogut extingir l'incendi ràpidament.
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