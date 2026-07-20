El Barri Antic de Manresa plora la pèrdua del botiguer i músic Maurici Rosell
Va ser la tercera generació que va tirar endavant una de les botigues mes antigues del carrer Sobrerroca fundada el 1919
Maurici Rosell Simon va morir ahir als 88 anys. Va ser el propietari d'una de les botigues mes antigues del carrer Sobrerroca de Manresa, l'establiment de queviures La Xarcuteria del Bages. Fundada el 1919 per Jaume Rosell, el va seguir Ricardo Rosell, pare del darrer propietari, Maurici Rosell, que la portava amb la seva muller, Elvira Revilla fins que es van retirar, fa 18 anys.
A les festes de Sant Ignasi de l'any 2009, organitzades per l'Associació de Comerciants Sobrerroca-Plaça Major, se'ls hi va fer un homenatge. La junta de botiguers els va lliurar una placa commemorativa i un ram de flors.
Sempre fidel al barri
Va néixer el 7 de setembre del 1937 a Manresa, fill de Rossend i de Montserrat. Casat amb l’Elvira van tenir quatre fills. Tercer d’una nissaga de comerciants d’olives, embotits, pernils i altres queviures gustosos a Sobrerroca i a la plaça Major, violinista en hores lliures, el seu temperament i la seva dedicació a l’associacionisme comercial l’han fet popular més enllà dels límits d’un barri al qual s’ha mantingut sempre fidel.
El negoci de les olives el va començar el seu avi, que es deia Jaume Rosell Freixes. I el va continuar el seu pare, en Ricard, amb la seva mare, la Montserrat. Ell va continuar el negoci.
El seu pis del carrer de Sobrerroca, a prop de la darrera de les seves botigues, estava decorat amb quadres de diferents pintors manresans amb qui ha fet amistat, i amb tres dibuixos de Xavier Cugat,
un (una sardana a la plaça Major, amb la Seu al fons) amb una dedicatòria al seu amic Maurici. Damunt d’un piano, una figura panxuda recordava que li van concedir el Premi Oleguer Bisbal «al manresà més manresà». Dins d’un armari guardava monedes de tot temps i procedència, que de tant el tant acabaven convertides en algun euro després del pas per algun mercat.
En una altra part de la casa s’apilaven milers de segells. Però Maurici Rosell no era conegut a Manresa com a numismàtic i filatèlic sinó com a músic i, sobretot, com a comerciant d’olives i altres gèneres salats: pernils, formatges, embotits i conserves fins que el 2008 va decidir que era hora de plegar.
El funeral tindrà lloc avui a la 1 del migdia al tanatori Mémora de Manresa.
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