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Busquen un home desaparegut a Manresa des de fa una setmana

L'entitat SOS Desaparecidos ha emès una alerta a nivell estatal

La fitxa de la recerca que ha penjat l'entitat SOS Desaparecidos

La fitxa de la recerca que ha penjat l'entitat SOS Desaparecidos / SOS Desaparecidos

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Eduard Font Badia

Manresa

Els cossos de seguretat busquen una persona que va desaparèixer a Manresa ara fa una setmana. L'entitat SOS Desaparecidos ha publicat una alerta en la qual donen les dades d'un home de 62 anys a qui la seva família busca des d'aleshores.

Les dades que s'han publicat parlen d'un home que es diu Antonio C.T., que va ser vist per darrera vegada a Manresa el dilluns de la setmana passada, dia 13 de juliol. Les dades que ha facilitat la família diuen que mesura entre 1,70 o 1,75 metres d'alçada, que és de complexió normal, cabell negre i llarg, ulls clars blau verdosos i que porta ulleres graduades.

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Tant els Mossos, com la Policia Nacional o la Guàrdia Civil estan al cas de la recerca, tot i que no informen oficialment del cas. En tractar-se d'una persona adulta podria tractar-se d'una desaparició voluntària, i fins que no hi hagi indicis de criminalitat no s'obrirà una investigació. Cosa que no vol dir que no participin en la recerca.

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