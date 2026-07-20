Busquen un home desaparegut a Manresa des de fa una setmana
L'entitat SOS Desaparecidos ha emès una alerta a nivell estatal
Els cossos de seguretat busquen una persona que va desaparèixer a Manresa ara fa una setmana. L'entitat SOS Desaparecidos ha publicat una alerta en la qual donen les dades d'un home de 62 anys a qui la seva família busca des d'aleshores.
Les dades que s'han publicat parlen d'un home que es diu Antonio C.T., que va ser vist per darrera vegada a Manresa el dilluns de la setmana passada, dia 13 de juliol. Les dades que ha facilitat la família diuen que mesura entre 1,70 o 1,75 metres d'alçada, que és de complexió normal, cabell negre i llarg, ulls clars blau verdosos i que porta ulleres graduades.
Tant els Mossos, com la Policia Nacional o la Guàrdia Civil estan al cas de la recerca, tot i que no informen oficialment del cas. En tractar-se d'una persona adulta podria tractar-se d'una desaparició voluntària, i fins que no hi hagi indicis de criminalitat no s'obrirà una investigació. Cosa que no vol dir que no participin en la recerca.
Subscriu-te per seguir llegint
- La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
- Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
- Xavier Roig, enginyer, directiu i consultor: «El turisme no és un dret social, és viatjar amb migrants explotats»
- Una solsonina de 10 anys, Júlia Nadal, corona el Mont Blanc i apunta tan alt com Kilian Jornet
- Salvador Illa, a Cardona: 'Vull agrair al Dr. Valentí Fuster el retorn que està fent de la seva saviesa a la comunitat
- El pensament de mossèn Armengou, més viu que mai: 'No va entendre mai el catalanisme com una passió excloent, sinó com una responsabilitat
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- Castellbell ha hagut de tancar el bany a les piscines quatre dies per la presència de defecacions