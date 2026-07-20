El Centre Residencial La Llum de Manresa celebra el 24è aniversari
S’ha celebrat una setmana d’activitats lúdiques i participatives adreçades a les persones residents
Regió7
El Centre Residencial La Llum ha celebrat el seu 24è aniversari amb una setmana plena d’activitats lúdiques i participatives adreçades a les persones residents. La programació ha combinat propostes d’oci, reptes en equip, música i convivència amb l’objectiu de fomentar la interacció, les relacions socials i la participació activa dels usuaris.
La celebració es va iniciar amb una festa de l’aigua compartida amb persones usuàries d’Ampans i una sessió de cinema. Una de les activitats més esperades va tornar a ser la tradicional gimcana topogràfica per equips. Els residents van recórrer diversos punts del barri a la recerca de claus amagades, que els van permetre obrir un bagul amb les tisores per inaugurar oficialment la celebració del 24è aniversari. A més de posar a prova la seva orientació i capacitat de cooperació, aquesta activitat els va permetre redescobrir i interactuar amb l’entorn.
La música també va tenir un paper destacat en la celebració. Es va celebrar una gimcana musical basada en el reconeixement de cançons de diferents èpoques. L'activitat va permetre treballar la memòria i l’atenció d’una manera lúdica i participativa.
L’acte central de la commemoració va tenir lloc dijous 16 de juliol, coincidint amb la data de l'aniversari del centre, amb un espectacle musical a càrrec de José Manuel Garzón, que va omplir la jornada de música, bon ambient i moments especials compartits entre residents, familiars i professionals.
La celebració es va cloure l’endemà divendres amb una exhibició del Club de Ball Country, del qual formen part algunes persones residents de La Llum. Posteriorment, es va fer el lliurament dels premis de la gimcana i dels campionats de dòmino i Rummikub disputats a principis de juliol, en un acte que va comptar amb la presència de membres de la Direcció d’Althaia.
Una atenció centrada en la persona
El Centre Residencial La Llum, amb 30 places concertades, atén persones amb discapacitat funcional física que necessiten cures continuades i suport rehabilitador per fomentar la seva autonomia en les activitats de la vida diària. El centre treballa des d'un model d’atenció centrada en la persona, que posa al centre les necessitats, les preferències, els valors i el projecte de vida de cada resident.
Des d'aquest enfocament, l’equip multidisciplinari impulsa activitats com aquesta setmana d’aniversari, que no només aporten estímuls físics i emocionals, sinó que també afavoreixen la participació activa en el teixit comunitari. La implicació de famílies, amistats i entitats del barri és clau per construir un entorn on cada persona se senti reconeguda, valorada i protagonista del seu projecte de vida.
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