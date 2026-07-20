Celebració del Mundial sense detinguts ni incidències greus a la Catalunya Central
Focs de pirotècnia o contenidors cremats van ser els fets més greus a diversos punts
La victòria de la selecció espanyola a la final del Mundial va tenir unes celebracions tranquil·les a les ciutats i pobles de la Catalunya Central. Un cop va acabar el partit, molta gent va sortir al carrer a expressar la seva alegria per la victòria i això va provocar algunes situacions, però cap d'elles greu.
A Manresa, per exemple, es va viure un ensurt quan un coet va entrar en un balcó de l'edifici de Manresa Centre i va encendre algunes plantes, provocant unes flames que van fer pensar en el pitjor. Però els mateixos veïns del pis van poder apagar el foc, i no va ser necessari ni tan sols avisar als Bombers. Curiosament, el fet va ser detectat des de la gentada que es concentrava a la plaça de Neus Català, que van celebrar amb un aplaudiment i crit quan van veure que el foc s'apagava.
Al medi natural, la pirotècnia també va provocar algunes sortides dels Bombers, però cap d'elles greu. Només a Manresa es van haver de fer actuacions a les 23.48 hores a la carretera del Pont de Vilomara, on es va avisar per fum als matolls d'una parcel·la urbana. Van acabar cremant 30 metres quadrats. I a la zona de la torre d'en Vinyes i carrer Concòrdia es va encendre un foc a les 00.24 h on van cremar uns 4 metres quadrats de vegetació, i una hora i mitja més tard es va produir un rebrot del mateix foc al carrer de la Concòrdia al costat d'un edifici. En tots tres casos, només va ser necessària la intervenció d'una dotació de Bombers.
A la capital del Bages, el passeig i l'antiga plaça de Crist Rei van ser on es van concentrar les celebracions. La gran afluència de gent a la zona va provocar un increment molt important del trànsit de vehicles. Això va fer que en un primer moment la Guàrdia Urbana tallés el trànsit al passeig a l'alçada de la plaça Espanya i, més tard, es decidís tallar des de la plaça Bonavista. A plaça Espanya va ser on es va detectar un positiu penal per alcoholèmia, a les 2.55 de la matinada.
Fora de la capital del Bages els incidents més destacables van ser a l'Anoia. A dos quarts d'una de la matinada els Mossos van rebre avís d'una baralla entre dues persones a la zona on hi havia la pantalla gegant de Piera. Però quan van arribar al lloc no van trobar cap rastre dels litigants.
Potser el fet més destacat va ser la crema de diversos contenidors a Igualada. A la matinada n'ha cremat un altre a Puigcerdà. Aquesta va ser una incidència habitual a Catalunya, ja que es van haver d'apagar focs a contenidors a Prat de Llobregat, Lleida, Rubí o Sabadell, entre altres indrets.
En definitiva, celebracions tranquil·les pel que fa a incidències o als fets delinqüencials, però no per la festa. Molts habitants del centre de ciutats on es va celebrar, com és el cas de Manresa, no han pogut agafar el son fins altes hores de la matinada, quan s'han anat apagant els crits i els clàxons.
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