Una jornada a Manresa constata el paper indispensable dels ens públics locals en la generació d'energia renovable
Uan trentena de persones han seguit la primera taula de debat, on s'han destacat les passes endavant pel que fa a la legislació en un àmbit tan complex i divers com és el territori català
Les administracions locals han de tenir un paper protagonista en el control de la generació d'energia renovable. És la conclusió a la qual ha arribat la primera taula de debat de la jornada organitzada aquest dilluns a Manresa per l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (Amep). Una trentena de persones han seguit les intervencions de Jaume Margarit, cap de Planificació Estratègica de l'ICAEN (Institut Català d'Energia); Imma Miracle, cap de relacions institucionals de L’Energètica, empresa pública que es dedica a produir i subministrar energia d'origen renovable; Mònica Guiteras, membre de la Xse-Xarxa per la sobirania energètica, i Marc Serra, president delegat de l'Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació Barcelona. Ha moderat la taula Arnau Comas, coordinador de l’Amep.
La jornada s'ha organitzat tenint en compte el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER) de la Generalitat aprovat enguany, que té per objectiu ordenar on i com s’han d’instal·lar les energies renovables a Catalunya, especialment els parcs eòlics i fotovoltaics. L'Amep considera que cal desplegar renovables amb urgència per avançar en la transició energètica, però que aquest desplegament no pot quedar exclusivament en mans del mercat. La jornada celebrada a Manresa ha plantejat el debat de qui controla la generació d’aquesta energia i amb quines garanties de retorn social, participació i capacitat de decisió pública per garantir l’accés de l’energia per part de la ciutadania i de les empreses.
Valors versus mercat
Margarit ha posat l'accent, no tant en el fet que hi hagi una regulació, sinó en com és aquesta regulació i que cada ens local tingui marge per adaptar-s'hi. Miracle ha defensat l'existència de L'Energètica. "Hi ha de ser per incorporar uns valors públics que el sector privat no vol que s'incorporin". Guiteras també ha incidit en la importància dels valors i del segment publico-comunitari. "Posar només la competitivitat en el centre ens sembla insuficient". Ha remès a un estudi que va fer fa tres anys Enginyeria Sense Fronteres sobre l'impacte de la liberalització del mercat de l'energia segons el qual, en el cas d'Espanya, un 61% de la generació d'energia estava concentrada en cinc grans empreses privades; en canvi, a Eslovènia, el 95% estava concentrat en empreses estatals. Ha apostat per garantir un model el màxim d'equitatiu i ben distribuït.
Per a Serra "el gran repte que tenim és que la renovació energètica sigui rendible per al mercat". Ha parlat d'estratègies com "crear un greuge dels combustibles fòssils en relació amb les renovables". Ell també ha posat el tema dels valors damunt la taula, com la justícia social. Ha recordat que "la pobresa energètica no només és a l'hivern sinó també a l'estiu" i ha parlat de poder destinar els excedents que ara s'acaben regalant a la xarxa a les persones vulnerables que ho necessitin. Ha defensat el PLATER "per organitzar" el tema de les energies renovables "perquè sinó és el mercat el que ho fa".
"No és un 'poden', és un 'han'"
A la pregunta de quin paper hauran de jugar les administracions públiques a l'hora de regular, coordinar i impulsar, hi ha hagut consens que el seu protagonisme és obligat. "Els municipis han de desenvolupar polítiques actives i tenen eines per fer-ho", ha dit Margarit. Per a Miracle, "els ajuntaments són imprescindibles". Guiteras també ha afirmat que "els ens municipals han de poder liderar aquesta transició". Serra ha coincidit amb Margarit que "no és un 'poden', és un 'han'". Ha afegit que "el marc legal és molt millorable, però ha anat avançant" i que "moltes vegades el que ens falta és el capital".
Abans de descans, hi ha hagut temps per a les preguntes dels asistents, que han servit Serra per alertar sobre l'ús de la IA er l'alt consum elèctric que genera i per recordar els dos parcs de solars fotovoltaiques que promou la Diputació a Saldes, dels quals ja es va començar a parlar el 2023 i dels projectes a Urús i al runam salí de Súria.
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