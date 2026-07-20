L’oposició coincideix que asfaltar la nova plaça Neus Català de Manresa és un error
Fem, Nacionalistes i Junts van criticar cadascú per la seva banda l’actuació, tant pel resultat estètic com el material emprat i l’efecte «imant de calor»
Els grups municipals de Fem Manresa, Nacionalistes i Junts van coincidir en el darrer ple municipal a criticar la intervenció urbanística amb asfalt a la plaça Neus Català i Pallejà.
Jordi Trapé, de Fem Manresa, va defensar una moció per revertir l’asfaltatge de la plaça. Va assegurar que es tractava d’una intervenció «que no agrada gens» amb un material «que pot arribar als 60 graus de temperatura» en un espai que hauria de ser referencial. «Heu plantat un imant de calor al centre de la ciutat», va dir. I va afegir que aquesta acumulació de quitrà «durant la nit continua emetent calor».
En termes similars es va expressar el president del grup Nacionalista, Sergi Perramon, que va qualificar l’actuació d’«error urbanístic». Perramon també va dir que el resultat era un «imant de calor» en una intervenció «que no ha estat ben resolta». Perramon ja va posar sobre la taula el tema en el ple anterior quan va demanar explicacions a l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem sobre la pavimentació de la plaça Neus Català perquè s’havia generat «una notable preocupació i indignació entre la ciutadania i el teixit comercial» en substituir l’anterior paviment de rajoles per una superfície de quitrà, fet que «desvirtua completament la qualitat d’aquest espai urbà».
Per part del grup municipal de Junts, el seu president, Ramon Bacardit, va dir que «és evident» que l’actuació «no ha quedat bé» i que «no ha estat afortunada».
La moció de Fem Manresa demanava «rectificar una actuació que agreuja la vulnerabilitat climàtica del centre de la ciutat».
Responsabilitat institucional
Per a Fem, que el govern acceptés limitar el paviment asfàltic a l’espai estrictament imprescindible per al pas i el gir del transport públic i dels serveis d’emergència no seria cap fracàs sinó un exercici de responsabilitat institucional.
També expressava que fer-ho de manera planificada —coordinant la reversió amb la finalització de les obres de l’entorn, prevista per al novembre de 2026, i amb la participació del veïnat— permetria minimitzar-ne els costos i garantir que el nou espai respongui a les necessitats reals de qui l’ha de viure cada dia.
La moció de Fem Manresa per a la reversió de l’asfaltatge de la plaça Neus Català Pallejà va rebre el suport dels tres regidors del grup i, en alguns punts, de Nacionalistes, mentre que Junts es va abstenir i els grups d’Esquerra, PSC, Impulsem i Vox s’hi van oposar.
El govern adverteix que s'està desprestigiant l'actuació
Per part del govern, el regidor d'Urbanisme, Carles Garcia, visiblement molest, va iniciar la seva resposta avançant que intentaria "ser pedagògic i respectuós". Va aclarir que "no tota la plaça està asfaltada" i va comminar l'oposició que li mostrés un estudi que demostres que "un paviment és més imant de calor que un altre".
Va recordar que encara està per enllestir i s'hi està treballant en un espai que representa el 9% de tota l'operació Guimerà. Un espai sobre el qual, des del punt de vista del govern, s'està creant "un desprestigi de tota una transformació urbana".
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